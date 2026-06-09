菲律賓7.8級地震︱增至41死4人仍失蹤 災區醫院搭帳篷接生

菲律賓南部棉蘭老島（Mindanao，又譯民答那峨島）昨日（8日）發生7.8級強烈地震，引發大範圍建築物倒塌及海嘯警報。官方及地方災害機構今日（9日）證實，大地震已造成至少41人死亡、逾450人受傷，另有4人下落不明，數以千計災民無家可歸。

災區道路中斷

據法新社及中央社報道，是次強震中以沙蘭加尼省（Sarangani）災情最為嚴重。由於多條道路毀損、橋樑坍塌，部分偏遠社區至少在未來一周內將與世隔絕，搜救隊伍目前只能依賴直升機前往救援。主震發生後，當地接連發生多次強烈餘震及數百次輕微地震，導致頻繁發生山崩，在格蘭鎮（Glan）便有至少13人被山泥傾瀉的土石掩埋於家中。

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在鄰近的聖托斯將軍市（General Santos），多間醫院因建築結構受損而存在安全隱患。醫護人員被迫將逾60名病患遷至戶外，並在烈日下的露天草地搭起臨時帳篷提供治療。現場法新社記者目擊，醫護人員在臨時遮蔽處後方，成功協助一名年輕母親順利分娩。

搜救犬瓦礫中尋倖存者

在聖托斯將軍市，一間雜貨店因強震倒塌，搜救人員正帶同搜救犬在混凝土及扭曲鋼筋堆中，試圖尋找兩名被困員工，惟救難人員坦言當前目標已逐漸轉為搜尋罹難者遺體。此外，有經核實的社交媒體影片顯示，當地一座內有知名連鎖速食店「快樂蜂」（Jollibee）的購物中心在強震中瞬間崩塌；另一段影片則拍下多名學童在強烈搖晃下，緊抱老師驚恐尖叫的畫面。

強震發生後，菲律賓南部沿海地區及鄰國印尼曾對數萬名居民發出緊急撤離命令，太平洋海嘯警報中心亦一度發布海嘯警報。截至今日中午，相關海嘯威脅已解除，警報全部取消。日本氣象廳昨日亦曾針對日本太平洋沿岸發布海嘯注意報，其後實際觀測到的海浪高度約為20厘米。