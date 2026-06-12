珍惜生命｜札幌公寓驚現3女集體陳屍浴室 警初步判定燒蜂窩煤輕生

日本北海道札幌市周二（9日）發生一宗震驚當地的集體死亡命案。位於札幌市白石區南鄉通一棟住宅公寓內，發現有3名年約20多歲的年輕女性集體陳屍於浴室中。日本警方在現場發現燃燒過的蜂窩煤（練炭），初步研判是一宗集體輕生事件。

據日本媒體《北海道放送》報道，事發於今日上午8時許，地點為白石區南鄉通17丁目南一棟4層高公寓的2樓單位。一名婦人因聯絡不上女兒，於是親自前往其住所探望，惟抵達後發現單位大門深鎖，敲門亦無人應門。婦人察覺異樣後隨即報警求助，表示「無法打開女兒的房門」。

警消接報後趕抵現場破門而入，隨後在單位的浴室內，赫然發現3名年輕女性倒臥其中。經救護人員現場診斷，3人均已失去生命跡象，當場證實死亡。

消防部門透露，3名死者身上並無明顯外傷，但現場密閉的浴室內留有2個已經燃燒過的蜂窩煤。當地警方目前初步判定3人為集體自殺，至於3名死者的確切身份、彼此之間的關係以及具體死因與動機，仍有待警方進一步調查與釐清。

---

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk