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怨長期遭冷落︱印尼狠婿老鼠藥混沙嗲毒殺外母 開棺驗屍驚揭死因

即時國際
更新時間：20:15 2026-06-09 HKT
發佈時間：20:14 2026-06-09 HKT

印尼中爪哇省（Central Java）5月中旬發生一宗駭人聽聞的毒殺案。一名40歲的無業男子因不滿長期遭到外母冷落與孤立，竟然策劃謀殺，將老鼠藥混入沙嗲雞肉中，再透過外賣平台送給外母食用，最終導致外母中毒身亡。男子目前已被警方逮捕，最高可面臨死刑。

詭異行徑引車手懷疑

案發於5月18日，為了不讓外母起疑心以及隱藏作案身份，涉案印尼男子瓦休迪（Purwadi Wahyudi）特意盜用了小姨子（妻子的妹妹）的名字和照片註冊外賣平台帳號，並叫外賣車手將已混有老鼠藥的沙嗲雞肉送往57歲外母阿米娜（Aminah）的住處。

當時，外賣車手發現下單是這名男子，明顯與系統顯示的女性頭像不符，當下曾提出質疑。但瓦休迪謊稱自己是死者的兒子，並吩咐車手告訴外母這份沙嗲是「姐姐送的」。

姨仔曾警告「不要吃」 

外母阿米娜收到沙嗲後，隨即致電二女兒（即瓦休迪的小姨子）確認。二女兒當場否認曾送過食物，並警惕母親「千萬不要吃」。

不幸的是，二女兒隔天前往母親家打算照顧小孩時，赫然發現母親已經倒斃在家中，而且身上沾滿嘔吐物。

疑犯面臨死刑起訴

死者下葬後，家屬因懷疑其死因不尋常而報警。警方於5月30日開棺驗屍，並對死者衣服上的嘔吐物殘留、沙嗲竹籤以及懷疑因誤食沙嗲死亡的雞隻屍體進行化驗。法醫報告最終證實，死者體內含有老鼠藥成分，是致死的主因。

警方表示，這是一宗經過精心策劃的謀殺案，瓦休迪被捕後已承認犯罪。若被判罪名成立，他將面臨死刑、終身監禁或最高20年的有期徒刑。

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