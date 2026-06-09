地獄孤兒院︱英院長性侵6童因高齡免坐監 受害者痛泣：這不是正義

英國西約克郡（West Yorkshire）一間孤兒院前負責人菲利普斯（Malcolm Phillips）利用權勢18年間性侵4名女童及2名男童。但法官考慮到他已高齡93歲且健康狀況不佳，於6月8日判處無條件釋放，令受害者與社會大眾怒不可遏。

女助理助紂為虐

在1976年至1994年期間，菲利普斯（Phillips）在西約克郡（West Yorkshire）負責管理一間名為Skircoat Lodge的孤兒院。他在女助理布魯寧（Linda Brunning）的夥同下，將這間本應庇護兒童的機構，經營得「更像一座監獄」。

相關新聞：多間兒童院舍職員涉嫌虐兒 警至今拘捕40人涉及56名兒童│星島專訪

根據《天空新聞》（Sky News）引述的審判文件報道，今年2月，菲利普斯承認在管理孤兒院的18年間，曾對4名女童與2名男童實施性犯罪，利用年幼的受害者來「滿足自己的性慾」。陪審團最終裁定其多項性犯罪罪名成立。

當年，菲利普斯與女助理利用兒童檔案，專門篩選出容易操控的孩子作為目標，並恐嚇受害者「沒人關心你、沒人會相信你」，徹底摧毀他們的求助意志。

密道直通女童寢室

更惡劣的是，菲利普斯的私人住處設有通道直通女童寢室，讓他對受害者擁有「不受限制的接觸」。期間若有孩子試圖逃跑，最終也只會被警察送回孤兒院，並被貼上「麻煩製造者」的標籤。

菲利普斯的獸行長達18年，直至1994年遭停職調查才告終。事實上，他此前已因在該機構施虐而被起訴，並於2001年因性侵另外8名女童被判入獄。

因高齡獲「無條件釋放」

審判前的醫療評估顯示他並無精神疾病，健康問題主要來自生理疾病與高齡認知退化。在6月8日的庭審中，現年93歲的菲利普斯透過視訊連線出庭，坐在家中的扶手椅上聆聽6名受害者的痛苦陳述，期間偶爾仰頭靠背，神情冷漠。

布拉德（Bradford）刑事法庭法官華森（Kirstie Watson）認為菲利普斯現年93歲且身體狀況不佳，已不符合監獄醫療（Prison Healthcare）條件，加上監管令效果有限，最終無奈判處其無條件釋放。

法官華森在宣判時直言：「考慮到犯行的嚴重性，我非常不情願這麼做。」但她強調，這場審判至少給了受害者發聲的機會，讓他們的心聲被社會聆聽，法律程序並非毫無意義。

至於現年66歲的女助理布魯寧因過去曾協助菲利普斯壓制男童施暴，甚至自己也曾猥褻男童，今日則被法庭重判有期徒刑25年。

受害者悲憤痛訴

但對於法官裁定結果，受害者們完全無法接受。

當年僅11、12歲就遭到菲利普斯猥褻的受害者李斯（Kelly Lees）回憶，當時菲利普斯藉口邀請她到辦公室寫作業，並承諾事後會給她棒棒糖作為獎勵。得知判決後，李斯憤怒地表示：「他應該被關進監獄……一個被認定有罪的戀童癖，現在卻能舒適地坐在家裡。我完全無法理解，這根本不是正義。」

另一名受害者拉德福（Angela Radford）也悲憤地控訴：「他跨越數十年侵害了那麼多兒童，現在卻逍遙法外。我認為他應該要死在監獄裡。」

