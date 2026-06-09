任天堂Switch︱認隱瞞Joy-Con設計缺陷 繳3.1億天價罰款

因涉嫌刻意隱瞞Switch手柄普遍存在的「搖桿飄移」（Joy-Con Drift）缺陷，日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）日前已同意繳納3500萬歐元（約3.1億港元）罰款。法國監管部門指任天堂明知問題頻發仍任由銷售，嚴重損害消費者權益。

全球千萬玩家受害

據《法國24台》（France 24）6月8日報道，日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）已同意繳納3500萬歐元（約3.1億港元）的巨額罰款，結束法國監管部門針對其Switch手柄缺陷及涉嫌隱瞞欺詐的調查。

這宗糾紛始於2020年，當時法國消費者權益團體發起集體訴訟，指控任天堂明知Switch原裝手柄存在普遍的「搖桿飄移」故障，卻選擇刻意隱瞞。

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經法國監管部門深入調查後證實，該款手柄自2017年隨主機上市以來便問題頻發，故障率極高。然而，任天堂在明知產品有設計缺陷的情況下，仍任由產品持續在市場上銷售，直到2020年才迫於輿論壓力公開致歉。當局認定此舉嚴重損害了消費者的合法權益。

事實上，這款「飄移手柄」使數千萬名Switch玩家在過去數年間，都曾遭遇過手柄失靈，用戶需要多次更換或自費維修，各國玩家也已陸續發起集體訴訟。

而法國本次開出的巨額民事罰單，成為全球首個對任天堂此項缺陷進行實質重罰的國家。