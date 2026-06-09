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Meta指控以色列NSO集團違禁令 涉持續對WhatsApp及用戶發動網攻

即時國際
更新時間：15:29 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:29 2026-06-09 HKT

科技巨頭Meta於周一（8日）宣布，已向美國聯邦法院遞交申請，要求向以色列間諜軟件開發商NSO集團（NSO Group）發出藐視法庭令。Meta指控該公司違反法院此前頒布的永久禁令，繼續針對即時通訊軟件WhatsApp及其用戶發動新一輪網絡攻擊。

長達六年訴訟 曾遭勒令永久禁制

據Meta發表的官方聲明，旗下WhatsApp安全團隊近期成功阻斷了一批與NSO集團有關的「魚叉式網絡釣魚」（Spear Phishing）新型攻擊。安全專家分析發現，該批攻擊的運作模式與以往的惡意連結活動高度相似，旨在誘導用戶點擊惡意連結，從而竊取數據及控制裝置。WhatsApp已即時採取反制措施，清查並註銷了由NSO創建的所有測試帳戶及通訊群組。

Meta指以色列間諜軟件商監控WhatsApp用戶。 路透社
Meta指以色列間諜軟件商監控WhatsApp用戶。 路透社

Meta與NSO的司法糾紛最早追溯至2019年，當時Meta起訴NSO利用旗下間諜軟件「飛馬」（Pegasus），入侵全球約1,400名WhatsApp用戶的裝置，受害者包括大批記者、律師及人權活動人士。

經過長達六年的訴訟，美國加州北區聯邦地方法院法官於2025年10月作出裁決，向NSO集團頒布永久禁令，嚴禁其「永遠不得再針對WhatsApp及全球用戶」發動任何形式的攻擊。在賠償方面，法院最終裁定NSO須向Meta賠償400萬美元（約3,120萬港元）。

美政府列黑名單 涉事公司暫未回應

鑑於NSO開發的間諜軟件對全球通訊安全構成嚴重威脅，美國政府此前已將該公司列入實體黑名單，認定其威脅國家安全。

Meta在最新博客文章中強調，當一家已被美國政府列入實體名單的惡意公司，公然無視美國法院的永久禁令時，現有的司法限制必須堅定維持，否則將危害美國國家安全，並危及全球數十億用戶。截至目前，NSO集團尚未就Meta最新的指控作出公開回應。

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