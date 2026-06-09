日媒爆高市早苗繼孫赴華留學 網民諷：反華是工作留中是生活?

日本首相高市早苗（たかいち さなえ）早前喊出「台灣有事論」，並多次放寬武器出口、更修改「防衛裝備轉移三原則」，導致中日關係一度陷入緊張。然而，日前有日本周刊《NEWS POSTSEVEN》卻驚爆內幕，指出對華立場強硬的高市早苗，其繼孫竟然在中國讀大學，此消息一出隨即引發各界高度關注。

「偏偏選中國」 自民黨憂成政治軟肋

該周刊在6月5日刊登相關報道。NEWS POSTSEVEN

《NEWS POSTSEVEN》在6月5日報道，這位赴華留學的繼孫名為山本漣，是自由民主黨政治家山本拓（やまもとたく）與前妻之子山本健的兒子。雖然山本漣與高市早苗並無血緣關係，但多年的悉心養育，讓高市對丈夫的兒子及繼孫皆傾注了深厚感情。當年山本漣出生當天，高市早苗更曾激動地在網上發文慶祝，足見兩人感情深厚。

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山本漣兒時照片。觀察者網

事實上，高市早苗與山本拓於2004年9月結婚。2017年7月，兩人以政見不合為由宣佈離婚，但隨後於2021年復婚。兩人婚後並未生育子女，而是由高市早苗與丈夫一同撫養山本拓與前妻所生的三個孩子。

在中日關係持續緊繃的敏感時刻，高市早苗的繼孫被揭發在中國留學，消息震驚日本政壇與網絡社群，不少網民私下嘀咕「怎麼偏偏選中中國」。近日高市早苗已因一連串風波導致個人形象與支持率受挫，加上她此前發表了大量針對中國的強硬言論，令自民黨內其他成員深感憂慮，擔心其家庭背景已成為中方防範甚至制衡首相的「軟肋」。

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網友：關係疏遠勿小題大作

此事亦在中國網路上掀起軒然大波，有中國網民質疑高市早苗「雙標」，批評她對外將中國渲染成洪水猛獸，私底下繼孫卻默默跑到中國讀大學，紛紛嘲諷她是「反華是工作，留中是生活」。

此外，更有中國網民對山本漣的留學動機提出質疑，警惕留言稱「沒安什麼好心」、「送過來當間諜的吧」，甚至直指「他們來這裡學習，是為了今後更有針對性地反對你」。

不過也有網友認為這是小題大作，因為丈夫的繼孫和高市關係已經很疏遠了。部分網民指出，去哪裡讀大學純屬個人生涯規劃，中日學術交流亦屬平常，外界無需過度解讀。將兩代人之外、且無血緣關係的繼孫與「間諜陰謀論」掛鉤，未免顯得有些牽強附會。