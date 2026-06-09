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遊日注意 | 外國人觀光優惠惹民怨 日本地方政府陸續取消

即時國際
更新時間：13:12 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:12 2026-06-09 HKT

日本為了促進地方觀光經濟發展，近年針對外國旅客相繼推出優惠，包括新幹線車資補助、景點門票減免。不過，此舉接連引來日本民眾不滿，認為對當地人反而不公平。對此，部分地方政府開始取消優惠制度。

日媒時事社報道，為了吸引外國旅客，日本一些地方政府推出觀光優惠。例如鹿兒島縣今年度為了吸引外國旅客，針對包括縣內住宿與新幹線車票的旅遊商品，補助從福岡博多站至鹿兒島北部出水站，或是中央站等區間的單程新幹線車資，金額約1萬日圓（約486港元元）。

日本民眾不滿優待外國遊客。美聯社
日本民眾不滿優待外國遊客。美聯社
日本地方政府陸續取消觀光優惠。路透社
日本地方政府陸續取消觀光優惠。路透社
島根縣松江城取消外國旅客優惠。維基網站
島根縣松江城取消外國旅客優惠。維基網站

「不想用稅金招待外國人來玩」

鹿兒島縣府表示，此舉是希望讓海外旅客知道可以從福岡搭乘新幹線前往鹿兒島，繼而吸引沒有直飛航班國家的旅客。不過政策在2月公布後，引來當地民眾罵聲，認為過於優待外國人，甚至有人反映「不想用稅金招待外國人來玩」。

對此，陸續有部分地方政府開始調整相關制度。奈良縣自2008年起，針對外國旅客免除縣立美術館等4處設施入館費，但在2024年4月正式取消。

島根縣33處設施撤外國旅客優惠

除此之外，島根縣原包括國寶松江城及縣立美術館在內，共有33處設施提供外國旅客優惠，自2023年起，也取消相關措施。這是由於日圓貶值帶動海外高消費旅客增加，加上社會上對「優待外國人」的質疑聲浪升高，因此決定調整政策方向。

不過，足立美術館、石見銀山世界遺產中心等11處深受外國旅客歡迎的觀光設施，目前仍維持外國旅客優惠方案。

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