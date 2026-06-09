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遊日注意 | 京都巴士禁帶大型行李乘搭 違者恐被請下車

即時國際
更新時間：12:46 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:46 2026-06-09 HKT

近日有日本網民在社交平台分享貼文，顯示京都車站的巴士乘車處，開始設立告示牌，要求乘客不要帶大型行李上車。曾有京都市巴士司機當場勸阻一名外國遊客將巨型行李箱帶上車，甚至直接要求對方改搭其他交通工具。

貼文內容指出，當時一名外國旅客準備將大型行李箱帶上已十分擁擠的京都市巴士，司機當場以英文表示：「Please don't bring large luggage！」，並要求對方下車。

京都巴士上乘客和行李逼爆。X@kasobus
京都巴士上乘客和行李逼爆。X@kasobus
京都市巴士已張貼中、英、日三語告示，提醒旅客不要攜帶大型行李上車。X@kasobus
京都市巴士已張貼中、英、日三語告示，提醒旅客不要攜帶大型行李上車。X@kasobus
京都是著名旅遊熱點，圖為京都清水寺。維基百科
京都是著名旅遊熱點，圖為京都清水寺。維基百科

司機以英語要求違禁遊客下車

發文者坦言，自己原本以為車站內張貼的禁止大型行李上車告示，只是表面上的宣導而已，因為平時仍經常看見遊客無視規定，直接推著大型行李箱搭車。

不過這次巴士司機親自出面處理，讓身為當地居民的發文者十分感謝。他也補充道，這並非完全禁止攜帶大型行李，而是希望在繁忙時段、車廂擁擠的情況下盡量避免。

巴土站張貼中英日3語告示提醒

事實上，京都市巴士禁止攜帶大型行李並非新規定，早在新冠疫情解封後，就有日本網民在社交平台X分享，京都市巴士站外已張貼中、英、日三語告示牌，提醒旅客不要攜帶大型行李上車。

由於京都市巴士內並未設置大型行李放置空間，過大的行李箱或背包容易影響乘客上下車動線，也可能壓縮其他乘客的搭乘空間，因此京都市才會持續加強宣導。

根據先前公開資訊，京都市鼓勵攜帶大型行李的旅客改搭地下鐵或計程車，或善用酒店與機場間的行李配送服務。當地網民也曾建議，可選擇離車站較近的住宿地點，或透過「空手觀光」服務將行李直接寄送至酒店或機場，以減少對公共運輸的影響。

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