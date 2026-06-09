日本地震 | 瀨戶內海驚現2條新活斷層 恐引發四國地區7級以上強震

日本產業技術綜合研究所（AIST）研究團隊近日宣布，在瀨戶內海海域發現過去未曾被發現的2條海底活斷層，這2條活斷層可能引發規模達7級以上的強震，同時在地震發生後，也有引發海嘯的可能性。

新發現的活動斷層位於瀨戶內海中央的燧灘海底，周邊包含愛媛縣、香川縣、廣島縣及岡山縣。雖然過去曾有研究指出此區可能存在活動斷層，但一直缺乏詳細調查，因此相關情況並不明朗。

調查結果將有助於重新評估四國、瀨戶內沿岸地區的防災規劃。Discover Chugoku Shikoku

瀨戶內海發現2條新活斷層，恐引發7級以上強震。維基百科

瀨戶內海風光明媚。尾道觀光協會

產業技術綜合研究所研究團隊是於去年10月至11月期間，利用研究船對燧灘全海域進行海底聲波探測，結果新確認了2條活動斷層的存在。

助重估四國、瀨戶內沿岸防災規劃

其中1條新發現的活斷層總長超過35公里，從愛媛縣上島町弓削島外海延伸至今治市的伯方島與大島外海。另1條則位於燧灘東側海域，從香川縣三豐市外海延伸，經過觀音寺市外海，總長超過25公里。

研究團隊指出，這2條新確認的活斷層都可能引發規模7級以上的強震，同時也有海嘯的風險，意味瀨戶內海地區可能存在此前未被充分掌握的地震風險，未來調查結果將有助於重新評估四國、瀨戶內沿岸地區的防災規劃。

負責今次調查的研究負責人大上隆史表示：「在過去屬於調查空白區域的海域確認了活斷層的存在，讓先前被忽視的地震災害風險得以浮現，未來將透過進一步調查，釐清這些斷層過去引發地震的歷史紀錄。」