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NBA總決賽首迎現任總統︱安檢嚴格引不滿 特朗普坐包廂「瞌眼瞓」︱有片

即時國際
更新時間：20:15 2026-06-09 HKT
發佈時間：19:48 2026-06-09 HKT

NBA總決賽第三戰6月8日舉行，馬刺以115比111擊敗紐約人，系列賽取得2勝1敗領先。美國總統特朗普亦親臨麥迪遜廣場花園觀賽，成為史上首位親臨總決賽現場的現任總統。不過，因總統到訪導致球館安檢全面升級，繼而引發大批球迷抱怨；而特朗普在比賽中疑似閉眼打盹的畫面亦被鏡頭捕捉，在網上掀起熱議。

坐防彈玻璃包廂觀戰

特朗普被發現疑似在比賽過程中，在包廂內打瞌睡，直到全場歡呼聲響起才重新睜開雙眼。

特朗普可能在觀賽期間睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在觀賽期間睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在觀賽期間睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在觀賽期間睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在觀賽期間睡著了。David Hinkle@X
特朗普可能在觀賽期間睡著了。David Hinkle@X

其實，特朗普當晚坐在設有防彈玻璃的豪華包廂內，並在國歌演奏時起立向國旗敬禮，身旁包括孫女凱伊（Kai Trump）及尼克老闆多蘭（James Dolan）。

大螢幕鏡頭轉到特朗普時，觀眾席爆出強烈噓聲，不過特朗普仍保持敬禮姿勢，臉上掛著微笑，直到畫面切換至尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）後，噓聲立刻轉為歡呼聲。

隨同特朗普入場觀戰的官員包括內政部長伯格姆及運輸部長達菲，而特勤局人員佔據左右兩側包廂，以確保最高規格保安。

場外觀賽派對取消

由於特朗普到訪，特勤局與紐約市警局在麥迪遜花園廣場周邊數個街區設下大規模保安區域，原本季後賽期間固定舉行的場外觀賽派對被迫取消，周邊道路與行人空間也實施管制，僅限持票觀眾入場。球隊更建議球迷至少提前2小時到場，媒體則被要求盡早報到，並減少攜帶器材。

現場安檢規格比照機場，所有入場者須通過金屬探測器檢查，並實施嚴格的禁帶包包規定。

球迷抱怨安檢誇張

場館外從下午起便排起長龍，不少球迷抱怨混亂、入口反覆更改，有人甚至在不同入口間來回奔波。部分媒體與工作人員也因安檢程序與管制措施等待大半天。

來自曼哈頓上東區的47歲球迷羅森形容，現場安檢「誇張到難以置信」，雖然理解特朗普到場必須提高保安，但他看球多年沒遇過這種情況，「等我走到座位時，感覺已經上完一整天班」。

特朗普是紐約出生的尼克球迷，過去曾多次入場觀賽，並曾出席1994年NBA總決賽。不過，近年他出席體育賽事屢次引發兩極反應。

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