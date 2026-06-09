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蘋果WWDC | 推全新Siri、升級AI戰略 庫克台上淚灑告別

即時國際
更新時間：10:52 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:52 2026-06-09 HKT

美國蘋果公司在周一（8日）年度全球開發者大會（WWDC）發表新一代Apple Intelligence平台與升級版AI語音助手Siri。掌舵15年的行政總裁庫克（Tim Cook）即將於今年9月卸任，交棒給硬件工程資深副總裁特納斯（John Ternus）。今次WWDC成為庫克的告別騷，他主持大會時難掩傷感，在台上頻頻拭淚。

9月卸任交棒特納斯

在這場位於蘋果總部所在的加州庫珀蒂諾（Cupertino）大會，庫克宣告正式迎接AI時代來臨，不但推出全新的Siri AI，垂直整合iPhone、iPad、Mac等，還宣布AI基礎架構深度結盟Google，期望藉由雙方合作強化自家裝置的AI功能。

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今次WWDC成為庫克的告別騷。法新社
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庫克致詞時擦拭眼角淚水。法新社
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庫克揮手告別。法新社
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庫克9月將卸任。法新社
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蘋果今次推出自2011年Siri問世以來最大規模改造。新版Siri以AI為核心，支援全系統檢索、跨應用操作及螢幕內容感知，使用者可直接針對當下畫面提問。而相機上的Siri模式則能告訴用家正在看什麼，並提供相關資訊，例如一盤食物的營養細節。

新版Siri以AI為核心

Siri的視覺智慧也能處理螢幕上的影像，例如，它能告訴你考慮購買的背囊是否適合當作飛行隨身行李，或是一雙笨重的登山靴是否能放進去。

私隱保護上則延續一貫風格，多數運算在裝置端完成，複雜任務則透過加密的私人雲端運算處理，蘋果自身也無法存取用戶數據。

大會接近尾聲時，65歲的庫克突然話鋒一轉發表感性結語，指當前正處於全新技術的轉捩點，但蘋果的目標從未改變，那就是創造世界上最好的產品，以提供豐富人們生活的體驗。

謝幕前感性致詞 強調畢生榮耀

庫克說，能夠與那些透過創造力、關懷和信念持續對人們生活產生影響的團隊一起推動這項使命，是他一生的榮幸，「我真心相信最好的還在後頭」。

庫克於2011年從喬布斯（Steve Jobs）手上接下行政總裁一職，今年9月1日，他即將卸任交棒給特納斯，屆時將由特納斯發表傳聞中的折疊式iPhone等新產品。

今次大會別具意義，庫克獲得了全場起立鼓掌，因為這是庫克最後一次以行政總裁身分亮相，他被拍到致詞時擦拭眼角淚水，謙虛稱自己在蘋果的時光是「畢生榮耀」。

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