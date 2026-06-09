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中美關係 | 阿里巴巴、百度、比亞迪等被列中國軍方企業名單 外交部：無理打壓

即時國際
更新時間：15:46 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:46 2026-06-09 HKT

美國國防部周一（8日）公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，當中包括電子商務集團阿里巴巴、網絡搜尋引擎巨擘百度以及電動汽車製造商比亞迪（BYD）。這項五角大樓名單未正式對中國企業施加制裁，但根據新法規，五角大樓未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購，以阻止它們獲得美國國防合約。

外交部發言人林劍今日（9日）在例行記者會上表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業。我們敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

五角大樓2月一度公布更新名單，但隨後撤下，而最新公布的名單有許多企業曾在2月名單中出現，包括阿里巴巴、百度及比亞迪。彭博報道，此舉可能加劇中美緊張關係。

阿里巴巴也入列美黑名單。阿里巴巴官網
阿里巴巴也入列美黑名單。阿里巴巴官網
美媒指這份黑名單或影響中美關係，特朗普剛於上月訪華，會晤習近平。路透社
美媒指這份黑名單或影響中美關係，特朗普剛於上月訪華，會晤習近平。路透社
美國五角大樓剛公布列入黑名單的中國企業。路透社
美國五角大樓剛公布列入黑名單的中國企業。路透社

美媒：或加劇中美緊張關係

五角大樓在點名阿里巴巴時表示，這家科技巨頭有助於提升中國國防工業基礎，因為它隸屬於中國工業和信息化部。阿里巴巴在紐約證券交易所上市。

至於比亞迪與百度，則被指隸屬同一部門，負責監督中國的科技與產業政策。比亞迪在全球電動車市場佔據主導地位，美國總統特朗普在1月曾表示，如果比亞迪等中國汽車製造商在美國建廠並聘用美國工人，他將歡迎他們加入。

速騰聚創及宇樹科技列黑名單

其他新增中國企業還包括生技公司藥明康德（WuXi AppTec）、以人工智能（AI）驅動的機械人公司速騰聚創（RoboSense）及生產人形機械人新創公司宇樹科技（Unitree） 。被鎖定的公司還包括騰訊，而騰訊此前已被指定。

另外，重新被列入的中國公司包括長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）。

阻獲取美國防合約

這些公司被列入名單，等於向五角大樓供應商和其他美國政府單位傳遞訊息，顯示美國軍方對這些企業的看法，其中部分公司曾因被納入名單而對美國提出訴訟。

相關名單於2021年由美國國會授權設立，旨在識別五角大樓認為與中國軍方有關的中國企業，不僅包括由中國軍方和安全部隊直接控制的企業，也包括那些被認為對中國國防工業基礎有貢獻的企業。

中國大使館：美應停止錯誤做法

今年的名單已擴展至188家中國公司，較去年公布的大約130家有所增加。

中國大使館指美國過度擴張國家安全概念，並制定歧視性名單來針對中國企業。大使館發聲明中指出，中國企業遵守其經營國家的法律法規，美國應該停止其錯誤做法，為中國企業創造一個公平、公正且無歧視的環境。

百度：指控毫無根據

據路透社，百度星期二（6月9日）回應說，堅決反對將百度列入該名單，認為美方沒有任何可信依據將百度納入其中。百度表示，所謂百度是「軍方公司」的說法毫無根據。公司將毫不猶豫地採取一切可行選項，爭取從名單中移除。

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