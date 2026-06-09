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美國聯邦法院裁定 特朗普向H-1B簽證徵收10萬美元費用違法

即時國際
更新時間：05:55 2026-06-09 HKT
發佈時間：05:55 2026-06-09 HKT

美國聯邦周一裁定，美國總統特朗普早前對新申請H-1B技術工作簽證徵收10萬美元（約78萬港元）費用屬違法措施，認為該項收費本質上為「未經國會授權的稅項」，政府無權單方面實施。

涉事案件由20個民主黨州份的檢察長聯合提出，挑戰特朗普於去年9月宣布大幅提高H-1B簽證申請成本的政策。波士頓聯邦地區法院法官索羅金（Leo Sorokin）指，政府雖然辯稱該筆費用屬總統可依法施加的行政罰款，但實際上該措施並非懲罰，而是變相徵稅，因此需要國會授權。

他在判詞中寫道，該10萬美元支付「無論如何包裝，其實質及運作方式均顯示其屬稅項」。特朗普政府表示，總統有權基於國家利益限制外國人入境，並對裁決提出上訴，預料案件將進一步上訴至更高法院。

法官索羅金（Leo Sorokin）指，政府雖然辯稱該筆費用屬總統可依法施加的行政罰款，但實際上該措施並非懲罰，而是變相徵稅，因此需要國會授權。路透社
法官索羅金（Leo Sorokin）指，政府雖然辯稱該筆費用屬總統可依法施加的行政罰款，但實際上該措施並非懲罰，而是變相徵稅，因此需要國會授權。路透社

H-1B簽證主要供美國企業聘請高技術外國專才，每年名額約8.5萬個，科技業界對該計劃依賴甚深。一般情況下，申請費用僅約2,000至5,000美元，遠低於此次擬議的10萬美元水平。

法院文件顯示，相關政策已對申請數量造成明顯抑制，至今年2月中，美國公民及移民服務局僅收到約85宗相關付款申請。

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