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美軍阿曼灣擊沉一艘前往伊朗油輪　24名印度船員獲救

即時國際
更新時間：04:05 2026-06-09 HKT
發佈時間：04:05 2026-06-09 HKT

美國軍方表示，周一在阿曼灣擊沉一艘試圖駛往伊朗港口的油輪，指該船違反美方對伊朗實施的封鎖措施。事件中船上24名印度籍船員全部安全，並已獲救撤離。

美國中央司令部指出，涉事的「Marivex」號油輪懸掛帕勞旗，當時正由國際水域駛向伊朗方向，期間多次無視美軍警告。美軍其後派出一架從「林肯號」航空母艦起飛的F/A-18「超級大黃蜂」戰機，向船隻引擎及操控系統位置發射精確彈藥，令其失去航行能力。

美軍表示，該油輪當時無載貨物，並多次嘗試穿越封鎖線前往伊朗港口，包括試圖利用阿曼水域航行避開攔截。中央司令部強調，有關行動屬於持續執行的對伊朗制裁及海上封鎖措施的一部分。

印方官員表示，船隻起火後一度陷入緊急狀態，但所有船員已安全撤離，並由阿曼當局協助救援。印度駐阿曼大使館亦表示，正與當地政府及相關部門保持聯繫，跟進船員安全及後續安排。

路透社指，涉事船隻早前已被美國財政部列入制裁名單，涉及伊朗相關的規避制裁活動。美方近月持續加強在阿曼灣及霍爾木茲海峽一帶的海上執法行動，以限制伊朗能源及貿易流通。

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