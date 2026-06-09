Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃仁勳訪韓｜英偉達與韓國科技巨頭簽多項協議　涵蓋AI基建及機械人發展

即時國際
更新時間：00:05 2026-06-09 HKT
發佈時間：00:05 2026-06-09 HKT

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳，周一（8日）繼續韓國企業訪問行程，先後走訪SK集團、LG集團、現代汽車、NAVER、斗山集團及三星電子等大型企業總部，並宣布一系列合作協議，進一步深化英偉達在人工智能（AI）、數據中心、機械人及物理AI領域的布局。

與SK海力士達成多項合作

當中最受市場關注的是英偉達與SK集團旗下SK海力士（SK Hynix）達成多年期技術合作協議。雙方將共同開發下一代高頻寬記憶體（HBM），供全球AI數據中心及英偉達未來AI系統使用。黃仁勳表示，SK海力士一直是英偉達最重要的記憶體合作夥伴，英偉達每年向其採購價值數十億美元產品，未來採購規模仍將大幅增加。

相關報道：黃仁勳訪韓｜會NCsoft代表送頂級顯卡 韓職棒開球禮投球險中斗山會長惹笑全場

在AI基建方面，SK電訊（SK Telecom）宣布將採用英偉達技術建設吉瓦級（Gigawatt-scale）AI雲端平台，首座AI數據中心預計於2027年投入運作。韓國網絡巨頭NAVER亦將與英偉達合作推動「AI工廠」計劃，率先擴建世宗數據中心，未來逐步發展至大型AI基礎設施。

機械人及物理AI則成為另一合作重點。黃仁勳表示，英偉達將與LG集團加強在人形機械人、電子系統及人工智能應用方面的合作，並共同研究未來數據中心的散熱、供電及整體設計方案。斗山集團旗下機械人業務亦將採用英偉達的物理AI及Isaac Sim模擬平台，開發新一代智能機械人系統。

相關報道：黃仁勳訪韓｜旋風直捲美食界 便利店餅乾銷量狂飆766% 炸雞店生意急增兩成

推動AI技術應用於移動工具

與現代汽車集團會長鄭義宣會面後，黃仁勳透露雙方將擴大在自動駕駛、智能製造及機械人技術方面的合作，並共同推動AI技術應用於各類移動工具。他更形容現代汽車計劃在新萬金（Saemangeum）建設的AI數據中心園區，有潛力發展成媲美美國矽谷的「AI Valley（人工智能谷）」。

相關報道：黃仁勳訪韓｜上劉在錫節目談創業歷程 大跳 《Kpop 獵魔女團》神曲Golden

黃仁勳此行亦多次強調，韓國憑藉半導體、製造業及機械電子技術優勢，有望成為全球機械人及物理AI發展重鎮。他早前更與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨等企業領袖聚餐交流，顯示英偉達正積極鞏固與韓國科技產業的合作關係。

最Hit
天氣︱天文台晚上10時45分取消黃雨警告 黑雨曾維持一小時
社會
2小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
10小時前
吳婉芳二仔胡智同嚴重受傷急做手術 遇無妄之災憔悴病容曝光 早前舉行豪門婚禮掀熱話
吳婉芳二仔胡智同嚴重受傷急做手術 遇無妄之災憔悴病容曝光 早前舉行豪門婚禮掀熱話
影視圈
10小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
9小時前
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關
影視圈
2小時前
荃灣中心一期大範圍停電 近1000戶居民受影響 食水鹹水供應亦暫停
02:10
荃灣中心一期大範圍停電 近1000戶居民受影響 食水鹹水供應亦暫停
突發
5小時前
黑雨︱港鐵宣布部分車站出入口暫時關閉 包括黃大仙B3、彩虹A1、鰂魚涌A和深水埗A2
社會
3小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少32死逾200傷 震後約五小時海嘯威脅已大致解除︱持續更新
即時國際
3小時前
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
19小時前