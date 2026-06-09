黃仁勳訪韓｜英偉達與韓國科技巨頭簽多項協議　涵蓋AI基建及機械人發展

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳，周一（8日）繼續韓國企業訪問行程，先後走訪SK集團、LG集團、現代汽車、NAVER、斗山集團及三星電子等大型企業總部，並宣布一系列合作協議，進一步深化英偉達在人工智能（AI）、數據中心、機械人及物理AI領域的布局。

與SK海力士達成多項合作

當中最受市場關注的是英偉達與SK集團旗下SK海力士（SK Hynix）達成多年期技術合作協議。雙方將共同開發下一代高頻寬記憶體（HBM），供全球AI數據中心及英偉達未來AI系統使用。黃仁勳表示，SK海力士一直是英偉達最重要的記憶體合作夥伴，英偉達每年向其採購價值數十億美元產品，未來採購規模仍將大幅增加。

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在AI基建方面，SK電訊（SK Telecom）宣布將採用英偉達技術建設吉瓦級（Gigawatt-scale）AI雲端平台，首座AI數據中心預計於2027年投入運作。韓國網絡巨頭NAVER亦將與英偉達合作推動「AI工廠」計劃，率先擴建世宗數據中心，未來逐步發展至大型AI基礎設施。

機械人及物理AI則成為另一合作重點。黃仁勳表示，英偉達將與LG集團加強在人形機械人、電子系統及人工智能應用方面的合作，並共同研究未來數據中心的散熱、供電及整體設計方案。斗山集團旗下機械人業務亦將採用英偉達的物理AI及Isaac Sim模擬平台，開發新一代智能機械人系統。

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推動AI技術應用於移動工具

與現代汽車集團會長鄭義宣會面後，黃仁勳透露雙方將擴大在自動駕駛、智能製造及機械人技術方面的合作，並共同推動AI技術應用於各類移動工具。他更形容現代汽車計劃在新萬金（Saemangeum）建設的AI數據中心園區，有潛力發展成媲美美國矽谷的「AI Valley（人工智能谷）」。

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黃仁勳此行亦多次強調，韓國憑藉半導體、製造業及機械電子技術優勢，有望成為全球機械人及物理AI發展重鎮。他早前更與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨等企業領袖聚餐交流，顯示英偉達正積極鞏固與韓國科技產業的合作關係。