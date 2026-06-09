名古屋商場懷疑不明噴霧事件 23人喉痛咳嗽 8人送院

日本名古屋一個商場發生疑似不明噴霧事件，據報多人突然感到不適，出現咽喉痛、咳嗽等症狀。名古屋市消防局表示，共有23人報稱不適，其中8人送院治理（從0歲嬰兒到40餘歲不等）被送往市內醫療機構。

事發於當地下午5點35分左右，119接報得悉名古屋市西區二高田町的大型商場「mozo Wonder City」發生事故。當局出動多達22輛消防車和救護車。

名古屋商場不明噴霧事件，23人不適。 X

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現場4樓遊戲中心附近設置了警戒線，工作人員引導顧客避開該區域。商場廣播叫所有感到不適的人前往1樓入口，該處有醫護人員待命。商場內許多商店正常營業，但員工和顧客對於眾多醫護人員聚集感到焦慮。

4樓非事發商店的一名員工表示驚訝，他說：「我聽一位顧客說，當時沒有異味，一切看起來都很正常。」一位40餘歲、與家人一起的男士說：「我們本來打算去遊戲中心。希望一切盡快恢復正常。」

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