黃仁勳訪韓｜旋風直捲美食界 便利店餅乾銷量狂飆766% 炸雞店生意急增兩成

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日出訪南韓，除了在科技與商界引發高度關注外，他在當地品嚐的美食亦掀起一股驚人的「黃仁勳效應」。據南韓傳媒報道，凡是黃仁勳曾光顧或品嚐過的食品品牌均獲得極大的宣傳效益，其中一款便利店餅乾的單日銷量更暴增逾七倍。

餅乾「加持」後銷量搜尋量雙雙急升

綜合《韓聯社》等報道，黃仁勳於本月5日晚在首爾弘大商圈一間烤五花肉店，與SK集團、LG集團及NAVER三大財閥會長晚宴。席間，他特別向在餐廳外守候的民眾及粉絲，派發由南韓7-Eleven與SK海力士聯名推出的「蜂蜜香蕉口味HBM脆片」零食，並當場拆封品嚐。

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該款被戲稱為「晶片餅乾」的零食，在獲黃仁勳「加持」後銷量直線飆升。據數據顯示，該餅乾在6日（即黃仁勳派發翌日）的單日銷量，較前一周同期暴增高達766%；而6日與7日兩天的總銷量更是前一周的8倍（704%），其便利店手機應用程式（APP）的搜尋量更激增160倍。

鍾情「炸雞配啤酒」帶旺連鎖店營收

除了烤肉，黃仁勳亦對南韓的炸雞情有獨鍾。他在烤肉晚宴後，與一眾財閥會長移師至弘大的連鎖炸雞店「BBQ」續攤，點了黃金橄欖油炸雞及生啤。相關開心聚餐的畫面在社交媒體上瘋傳，直接帶動該間BBQ門市在5至7日期間的營業額，較上周同期增長超過20%。

黃仁勳對炸雞的熱愛更延續至棒球場。他在7日前往蠶室棒球場擔任開球嘉賓時，特意訂購了113盒無骨炸雞，與輝達韓國員工及家屬共享「炸雞配啤酒」的樂趣，更公開大讚：「沒有什麼比炸雞配啤酒更棒的了！」

在為期四日的訪韓行程中，黃仁勳幾乎嚐遍了南韓地道美食。他先後走訪了南大門市場的刀削麵街、鐘路區的土俗村蔘雞湯店，並被目擊品嚐過平壤冷麵、韓式蒸蛋、香蕉牛奶、韓式甜米釀及鯛魚燒等特色小吃。

當地食品及餐飲業界人士表示，黃仁勳去年訪華時已帶起強大的美食熱潮，而今年他在南韓造訪的餐廳及品嚐過的產品，同樣在網絡上引發極大迴響。業界預料，這股「黃仁勳效應」將自然地向外界推廣南韓的飲食文化，帶來可觀的經濟效益。