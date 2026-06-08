住房壓力大反移民情緒升溫 澳洲擬將年度淨移民降至22.5萬

澳洲右翼民粹政黨「一國黨」民調支持率超越執政工黨，凸顯澳洲反移民情緒升溫。澳洲總理阿爾巴尼斯宣布下調移民規模，未來幾年淨移民人數將減至22.5萬人，大約是2023年53.8萬人的四成。

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「一國黨」候選人戴維·法利（David Farley） 當選眾講議員。 路透社

《澳洲人報》周一公布的Newspoll民調顯示，「一國黨」支持率達31%，略高於工黨的30%。這與另一份於5月31日發布的民調互相呼應。

在澳洲民眾對生活成本壓力、利率高企及預算案未能緩解家庭負擔不滿之際，一國黨的支持率迅速上升。在5月的一場聯邦補選中還首次贏得眾議院席位。同一時間，阿爾巴尼斯的淨支持率跌至負24%，是自2022年大選以來最低。

一國黨認為，近年淨移民人數高企，是住房短缺的罪魁禍首——政府數據顯示，2023年澳洲淨移民人數為53.8萬人，2024年為42.9萬人，去年則有30.6萬人。

澳洲政府解釋，這些年份的高移民人數，是由於新冠疫情期間邊境關閉後，大量學生和打工人員湧入澳洲所造成的。

阿爾巴尼斯承認，人們正面臨住房和經濟困境，而經濟「對他們來說並不友善」。他在坎培拉告訴記者：「未來幾年，我們將把海外淨移民人數減少到22.5萬人。我們認為這是一個合適的數字。」

澳洲人口在6月達到2800萬。人口普查數據顯示，近半數的澳洲人父母一方出生於海外。