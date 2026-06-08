南韓選票短缺風波｜選管會：50個票站共欠4726張票 首爾情況最嚴重

南韓6月3日地方選舉竟發生選票不足的荒謬情況，引發民眾示威，質疑選舉公正性並要求重選。中央選舉管理委員會8日向國民力量黨國會議員金玟甸提交報告，指出地方選舉合共短缺4726張選票，其中以首爾地區最嚴重。在野黨要求特檢介入。

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選管會指出，3日地方選舉有50個票站選票不夠，缺票最嚴重的是首爾松坡區蠶室四洞7號票站，該票站登記選民2612人，當天一共有1836個選民前往投票，但票站只準備了1400張選票，欠了整整436張，後來靠臨時送來的選票完成投票。

首爾17個票站缺逾100張票

其次缺票嚴重的票站分別是首爾江南區清潭洞4號票站（欠383張票）；廣津區九宜一洞6號票站（欠278張票）；城北區長位一洞6號票站少（欠277張票）、松坡區蠶室七洞2號票站（欠179張票）。南韓選管會指出，當天一共有17個票站缺票在100張以上，全數位於首爾地區。

選管會透露，他們是按照提前投票率來決定各個票站的選票分配數量，若提前投票率較低，意味着選舉當天可能有較多人前往票站，預備的選票就會多；提前投票率高的地方則預備較少選票。

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但選管會坦承，部分票站沒有依照上述原則，例如潭洞4號票站（缺票第2多），提前投票率僅11.01％，不到全國平均23.51％的一半，本來應該給更多選票，但最後只分配到2100張，僅登記選民4074人的51.55％。

金玟甸強調，今次疏失並非簡單的作業程序（ SOP）出錯，而是選舉管理方面的嚴重錯誤，她呼籲特別檢察官介入，徹底調查選票分發過程。