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投注賽馬贏錢︱半世紀時間膠囊藏神秘信 英國工人按指示照買一擊即中

即時國際
更新時間：17:15 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-08 HKT

世事巧合很難用常理去解釋。英國承建商工人早前在倫敦南部的水晶宮公園（Crystal Palace Park）翻修一座雕像時，於地底發現該時空膠囊 。膠囊內放有四枚當時的舊硬幣（換算為現今幣值約合10英鎊），並附有一封由帕特森（P. Wright Paterson）撰寫的信件。

當年勝出賽事的馬匹「聖誕老人」。facebook@Crystal Palace Park Trust
當年勝出賽事的馬匹「聖誕老人」。facebook@Crystal Palace Park Trust
工人維修雕像後發現時間膠囊。facebook@Crystal Palace Park Trust
工人維修雕像後發現時間膠囊。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盤主管按時間膠囊內的指示投注馬匹。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盤主管按時間膠囊內的指示投注馬匹。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盤主管按時間膠囊內的指示投注馬匹。facebook@Crystal Palace Park Trust
地盤主管按時間膠囊內的指示投注馬匹。facebook@Crystal Palace Park Trust

英國《紐約郵報》報道，信中透露，這筆錢是當年投注一匹名為「聖誕老人」（Santa Claus）的賽馬所贏得的彩金，並建議未來的發現者，應將這筆資金投注在名字與「聖誕老人」或聖誕節相關的賽馬身上 

地盤主管史莫斯（Josh Smalls）發現消息後，翻查近年的參賽馬匹名冊，驚訝地發現上周六（6日）舉行的Epsom Derby 大賽中，正好有一匹參賽馬名叫「聖誕節」（Christmas Day），而過去幾年的名冊中均無類似名字的馬匹。

最終，史莫斯決定拿出20英鎊下注「聖誕節」，結果這匹馬真的勇奪冠軍  。

除了投注中獎外，事件中還隱藏著多個不可思議的巧合。史莫斯經研究後發現，1964年「聖誕老人」的練馬師名叫文森特．奧布萊恩（Vincent O'Brien），而今年「聖誕節」的練馬師則正好是艾丹．奧布萊恩（Aidan O'Brien）。

此外，最先掘出該時空膠囊的羅馬尼亞籍工人多林（Craciun Marius Dorin），其姓氏「Craciun」在羅馬尼亞語中，恰巧正是「聖誕節」的意思。

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