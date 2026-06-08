Prada撈過界︱為NASA太空人設計內層貼身衣物 特別布料藏通風管線
更新時間：16:20 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:20 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:20 2026-06-08 HKT
意大利高級時裝品牌Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物，展示其跨足航天科技領域的野心。
這款名為「液態冷卻與通風衣」的貼身內衣，由Prada與總部位於美國休士頓的私人太空開發商公理太空公司（Axiom Space）聯合研發，其最大特色在於布料中織有精密的高科技通風管線。
Prada行銷總監Lorenzo Bertelli在紐約曼哈頓旗艦店的發布活動上強調，品牌在特殊布料研發上擁有廣泛的專業能力。Axiom Space執行長席爾坦亦指出，研發航天探索產品的靈感，往往源自看似毫不相關的行業。
Prada曾於2024年高調宣布進軍太空服飾領域，其研發的太空衣預計將用於2027年的「阿提米絲3號」繞地任務，以及2028年的「阿提米絲4號」登月計劃。近年，不少時尚運動品牌也紛紛搶灘太空市場，例如Under Armour與維珍銀河合作開發太空裝，Columbia則與航天新創公司展開太空織物技術研究。
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