Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Prada撈過界︱為NASA太空人設計內層貼身衣物 特別布料藏通風管線

即時國際
更新時間：16:20 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:20 2026-06-08 HKT

意大利高級時裝品牌Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物，展示其跨足航天科技領域的野心。

這款名為「液態冷卻與通風衣」的貼身內衣，由Prada與總部位於美國休士頓的私人太空開發商公理太空公司（Axiom Space）聯合研發，其最大特色在於布料中織有精密的高科技通風管線。

Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物。路透社
Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物。路透社
Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物。路透社
Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物。路透社
Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物。路透社
Prada近日發表一款專為美國太空總署（NASA）太空人設計的內層貼身衣物。路透社

Prada行銷總監Lorenzo Bertelli在紐約曼哈頓旗艦店的發布活動上強調，品牌在特殊布料研發上擁有廣泛的專業能力。Axiom Space執行長席爾坦亦指出，研發航天探索產品的靈感，往往源自看似毫不相關的行業。

Prada曾於2024年高調宣布進軍太空服飾領域，其研發的太空衣預計將用於2027年的「阿提米絲3號」繞地任務，以及2028年的「阿提米絲4號」登月計劃。近年，不少時尚運動品牌也紛紛搶灘太空市場，例如Under Armour與維珍銀河合作開發太空裝，Columbia則與航天新創公司展開太空織物技術研究。

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
3小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 最高約1.4米海嘯︱持續更新
即時國際
2小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
4小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
8小時前
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
影視圈
7小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
11小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
2小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 13:00 HKT