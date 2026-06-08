自民黨總裁選戰｜IT公司爆高市早苗委托抹黑小泉進次郎 散布逾千AI生成影片

日本首相高市早苗自上任以來，一直獲超高支持度。惟近日卻陷上任以來最大的政治風波。



高市早苗被指在去年10月執政自民黨舉行總裁選舉期間，委托IT公司抹黑最強對手小泉進次郎，最終勝選成為日本首位女首相。一名IT公司男性代表接受共同社線上採訪，直認高市的秘書向其詢問「如何才能反超（最大對手）小泉（進次郎）」。他建議展開負面宣傳，以AI生成製作大量抨擊小泉是「扯線木偶」等內容的影片多達千餘條。

高市早苗成為日本憲政史上首位女首相。美聯社

高市早苗成為日本憲政史上首位女首相。美聯社

高市早苗成為日本憲政史上首位女首相。美聯社

高市早苗或成為日本史上首名女首相。美聯社

這名爆料男性名叫松井健（33歲），擔任高市加密貨幣「SANAE TOKEN」（早苗幣）的開發負責人。松井稱，在今年2月的眾院選舉中，朝野各黨約50名候選人的陣營曾委託他製作針對競選對手的影片等，他實際協助了其中20人。他表示，所有工作均為無償承接，也沒有廣告收入。

曾協助開發「早苗幣」

松井說，他通過熟人介紹，認識了高市的秘書，於去年9月25日自民黨總裁選舉期間召開了社交平台（SNS）戰略線上會議，會上決定要扭轉小泉領跑的局面，並壓制住崛起的總務相林芳正，因此決定製作抨擊兩人的影片。

他利用自主開發的生成式AI軟體，製作了1000至1500條提及小泉和林芳正的短影片，並指示AI避免使用構成誹謗的表述。他在X（原推特）等平台準備了約300個帳號，將影片擴散開去。總裁選舉結束後就刪除了這些帳號。

指示AI避免誹謗

松井本月1日在律師陪同下，詳細說明了影片製作的經過。共同社取得松井與高市秘書溝通的手機短信內容，並確認該電話號碼屬於高市秘書本人。

共同社指出，此前查明小泉在選戰期間，也曾要求陣營內部發布誹謗其他候選人的內容。最終高市在決選投票中勝出。

《週刊文春》今年4月曾基於同樣的證言，報道了相關誹謗影片疑雲。高市否認報道內容，事務所以書面形式回覆共同社訪問稱「從未製作或發布針對其他候選人的負面影片，也從未委託過第三方」。