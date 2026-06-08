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俄烏戰爭 | 澤連斯基晤英法德領袖 聯合聲明：支持俄烏直接對話

即時國際
更新時間：14:09 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:09 2026-06-08 HKT

英國、法國及德國領袖周日和烏克蘭總統澤連斯基在倫敦會晤並發表聯合聲明，表示支持澤連斯基提出烏克蘭與俄羅斯進行直接停火談判的呼籲，同時強調圍繞俄烏停火和後續談判的各項努力應與歐洲以及美國保持密切協調。

澤連斯基在倫敦與英國首相施紀賢、法國總統馬克龍和德國總理默茨會晤，討論了推動實現持久和平的有關條件。聲明說，有關協議應兼顧歐洲安全利益，涉及歐盟和北約的內容應分別徵得相關成員同意。

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澤連斯基晤英法德領袖。美聯社
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英國、法國及德國領袖周日和烏克蘭總統澤連斯基在倫敦會談。路透社
英國、法國及德國領袖周日和烏克蘭總統澤連斯基在倫敦會談。路透社

支持美歐參與 促成停火

3國領袖與澤連斯基在聯合聲明中指出，他們支持在美國與歐洲積極參與之下，烏克蘭和俄羅斯直接對話的提案，以促成停火並且支持進一步談判。

他們同時表示，目前的接觸線應作為談判的起點、國際邊界不得以武力改變。

澤連斯基上周四（4日）在致俄羅斯總統普京公開信中提議雙方舉行面對面會談，但遭普京拒絕。

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