查戈斯群島 | 傳美擬向毛里裘斯洽購查戈斯群島 圖掌控印度洋戰略基地

英國傳媒報道，美國總統特朗普正考慮一項新計畫，打算繞過英國，直接向毛里裘斯買下位於印度洋的查戈斯群島（Chagos Islands），以確保對迪戈加西亞（Diego Garcia）基地的控制權。迪戈加西亞基地在美以伊戰爭中扮演關鍵角色，該基地距離伊朗約3800公里，不僅擁有空軍基地，還可作為長程轟炸機的起飛平台。

根據《衛報》報道，美國官員已草擬一項不用經過英國，自行洽購取得迪戈加西亞控制權的提案；迪戈加西亞是查戈斯群島中最大的島嶼，設有極具戰略價值的英美聯合軍事基地。這項計畫是白宮正在起草的數個方案之一，目的在為英國首相施紀賢提供替代選項，以取代將這個印度洋群島主權移交毛里裘斯的計畫。

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阻英交還給毛里裘斯

英國自1814年以來就控制印度洋海域，1965年將查戈斯群島從毛里裘斯分割出來，成為英屬印度洋領地，毛里裘斯3年後脫離英國統治獨立。

英國政府於1966年將迪戈加西亞租給美國，英美後來在島上建造空軍基地，當時強迫撤離約2000人。

根據英國及毛里裘斯去年5月達成的協議，英國將查戈斯歸還毛里裘斯後，再付費租用迪戈加西亞基地，租期100年。

不過，英國今年4月宣布擱置這項交還計畫，事緣特朗普今年2月曾痛批英國這項協議根本是個「重大錯誤」。

具戰略地位 可作長程轟炸機起飛平台

美國官員表明，特朗普總統立場始終一致，認為英國不應放棄英屬印度洋領地，其中包括美英兩國在迪戈加西亞環礁上的聯合軍事設施。

這名美國官員表示，迪戈加西亞在印度洋的戰略位置極其重要，對美國國家安全具重大意義。美國將持續與英國定期磋商，以維持它作為區域安全平台的可行性。

買下查戈斯群島計畫是由美國財政部長貝森特提出並呈交給特朗普，但傳出這並非首選方案。

自美以伊戰爭2月底開打以來，位於印度洋中部的迪戈加西亞就扮演關鍵角色；戰爭爆發後，伊朗已對該聯合基地發動多次攻擊。隨著戰事升溫，英國在3月正式允許美國從該基地發射導彈，打擊伊朗的導彈發射器。