菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片

日（8日）清晨7時37分，菲律賓群島附近海域突然發生規模達8級以上強烈地震。中國地震台網在震後隨即發出自動測定快訊，初步研判強度約為8.2級。



德國地球科學研究中心（GFZ）表示，是次地震震源深度僅10公里，極為淺層，之後又發生6宗地震，已知有多棟建築物倒塌。聖托斯將軍市（General Santos City）測得最大震度7級。有網民將該市一棟商場在搖晃中被震垮的影片，塵土飛揚嚇壞四周民眾。

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菲律賓民棉蘭老島台灣商會會長何見意在震後接受中央社訪問說，地震搖晃非常劇烈，「會讓人頭暈」，家中擺設明顯移位，裝滿水的容器甚至因劇烈晃動而溢出。另有台商表示，聖托斯將軍市政府已宣布停班、停課。

此外，即使距離聖托斯將軍市130公里的達沃（Davao）市，亦有建築物倒冧，附近山區則因通訊不良，目前仍難以掌握情況，不排除未來幾天也會陸續傳出災情通報。



極目新聞報道，在菲律賓工作的華人邱先生，在早上9時許接受訪問，邱先生表示，住在Cagayan de Oro（卡加延德奧羅），距離此次地震的震中約300多公里，「睡夢中手機突然就跳出地震警報，我還以為是我的鬧鈴，剛剛晃了一陣子，全部人都下到樓下來了，現在還在樓下等待指示什麼時候可以回住處。」邱先生表示，他這是第一次親身感覺受地震，瞬間有種電影場景照進現實的感覺。



