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伊拉克車禍 | 巴士失控翻覆起火 釀21死19傷 多具遺體嚴重燒焦

即時國際
更新時間：12:48 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:48 2026-06-08 HKT

伊拉克南部濟加爾省周一發生嚴重車禍，一輛載有什葉派朝聖者的大巴士在南部城市納西里耶附近發生車禍並起火，造成至少21人死亡，另有19人受傷。造成至少21人死亡，19人受傷。其中多具遺體嚴重燒焦。傷者已被送往附近醫院救治，多數人嚴重燒傷，情況危殆。

車禍現場是納西里耶和巴士拉2座城市之間的公路上，司機失去對巴士的控制，導致車輛翻車並起火。

巴士殘骸由吊車運走。X圖片
巴士殘骸由吊車運走。X圖片

多名傷者嚴重燒傷危殆

伊拉克衞生部發言人巴德爾表示，死者都是伊拉克公民，遺體已被送往法醫部門進行身份鑑定。

衞生部長穆薩維正在密切關注事態發展，並已下令醫療和救護等部門進入全面戒備狀態，調集所有可用資源應對這宗車禍。

伊拉克總理府新聞辦公室發聲明稱，總理扎伊迪已指示相關部門對事故原因展開徹查，為傷者提供緊急救治，並向遇難者家屬提供一切支持。

據報道，超速行駛、道路狀況不佳以及交通法規執行不力等因素令伊拉克交通事故頻發，每年都有不少人因此喪生。

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