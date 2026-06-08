特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片

美國總統特朗普不時批評傳媒的報道。當地時間6月7日，美國全國廣播公司（NBC）的《與新聞界對話》（Meet the Press）節目播出美國總統特朗普的專訪。期間特朗普疑不滿主持人維爾克（KRISTEN WELKER）的問題，不僅惡言怒斥，甚至即場將衣領的收音咪除下，繼而離開。

特朗普不滿主持人提問除咪離開

節目中，維爾克針對一項規模18億美元的「反武器化基金」提案提出質詢，該基金旨在補償自認遭前總統拜登（Joe Biden）政府不當打壓的人士。

維爾克提到，代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）先前表示政府不會推動這項基金，她詢問特朗普是否已放棄相關計畫，或仍尋求其他方式恢復推動。特朗普則為提案辯護，「人們被那些為拜登政府和『瞌睡喬』效力的激進左翼瘋子傷得很深」，並指控相關人士的作為「非常惡毒且暴力」。



當維爾克進一步追問是否仍打算恢復基金計畫時，特朗普表示，如果由他決定，會補償那些受到傷害的人。他說，「就我個人而言，我認為反武器化基金是個好主意，許多其他共和黨人也這麼認為，但你必須讓它獲得批准。」



隨後特朗普將矛頭轉向媒體，指責主流媒體與拜登政府官員共同毀掉許多人的生活。他表示，「像妳這樣的人、那些虛假骯髒的媒體、腐敗的媒體，以及圍繞在拜登身邊的人，他們毀了別人的生活。」

特朗普仍堅稱2020選舉遭操控

當維爾克反駁相關指控缺乏證據時，特朗普回應稱「證據多的是」，並再次重申2020年總統大選存在舞弊的說法，同時批評加州計票速度過慢。



特朗普表示，「選舉被操縱了，那是一場骯髒的選舉，而現在加州又在上演相同的戲碼。」他進一步指控加州及媒體存在腐敗問題，訪談尾聲，特朗普情緒明顯升高，接連批評NBC、ABC、CBS及CNN等媒體。他說，「你們的選舉是腐敗的，妳也是腐敗的，《Meet the Press》也是腐敗的。ABC、CBS和CNN也一樣。（You're a one-sided crooked network）」



隨後特朗普直接中斷訪問，對維爾克表示，「抱歉，我們就到此為止吧，因為我受夠了。謝謝妳，親愛的。祝妳玩得愉快。」