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特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」

即時國際
更新時間：12:12 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:03 2026-06-08 HKT

美國總統特朗普不時批評傳媒的報道。當地時間6月7日，美國全國廣播公司（NBC）的《與新聞界對話》（Meet the Press）節目播出美國總統特朗普的專訪。期間特朗普疑不滿主持人KRISTEN WELKER的問題，不僅惡言怒斥，甚至即場將衣領的收音咪除下，繼而離開。

節目中，在談到2020年美國總統大選是否存在舞弊等行為，以及特朗普曾打算設立18億美元「反武器化基金」，用以賠償聲稱遭政府不公對待的民眾時，特朗普與節目主持人發生爭吵。特朗普直斥NBC主持人「一是騙子，或者是蠢貨」（You're either crooked or you're stupid），又稱NBC、CBS及CNN.等一眾美國媒體都是騙子，其報道助紂為虐、帶有嚴重偏見（You're a one-sided crooked network）。特朗普又自己到來受訪，未有獲得應有的重視和尊重（I sat in the rain with you for an hour.）。

最後特朗普不顧主持人的挽留，提前結束採訪離場。

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