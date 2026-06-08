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伊朗新一輪導彈襲以色列 以軍：啟動防禦系統攔截

即時國際
更新時間：15:09 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:09 2026-06-08 HKT

在伊朗發射導彈攻擊以色列北部後，以色列空軍空襲伊朗報復，首都德黑蘭、大不里士和伊斯法罕等3個伊朗城市周一凌晨傳出爆炸聲。以軍證實，打擊了伊朗西部和中部的軍事目標。伊朗在以色列攻擊後，關閉德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場周邊空域，該機場為該國主要機場。

到了當地時間今天（8日）上午，以色列軍方證實，再度監測到從伊朗向以色列發射的一波導彈。以軍稱，相關防禦系統已啟動，以攔截來襲威脅。

以色列國防軍今日凌晨曾發聲明證實，以色列空軍剛剛襲擊了伊朗西部和中部的軍事目標。

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以色列防空系統較早前攔截伊朗導彈。新華社
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伊朗較早前空襲以色列北部，引發以色列報復。路透社
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特朗普曾力促內塔尼亞胡不要報復伊朗。法新社
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以色列國防軍Telegram發文道：「不久前，以色列空軍襲擊了伊朗西部和中部屬於伊朗恐怖政權的軍事目標。」

伊朗多處響起爆炸聲

關於傷亡情況或襲擊確切地點的更多細節，則未見透露。

而伊朗國營電視台報道，全國多處響起爆炸聲。

德黑蘭國際機場關閉周邊空域

報道說，德黑蘭、大不里士和伊斯法罕市有多處傳出爆炸聲。

伊朗邁赫爾通訊社報道說：「就在剛剛，德黑蘭響起數次爆炸聲。」德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場周邊空域已關閉。

另據半島電視台報道，黎巴嫩首都貝魯特周一亦發生多宗爆炸。

較早前，特朗普曾致電以色列總理內塔尼亞胡，力促他不要報復伊朗。

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