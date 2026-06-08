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伊朗以色列互轟｜特朗普要求「必須停止交火」 以未停手再炸黎巴嫩

即時國際
更新時間：20:41 2026-06-08 HKT
發佈時間：20:41 2026-06-08 HKT

伊朗與以色列自4月停火以來首次直接交火，德黑蘭於周日晚間向以色列北部發射導彈後，以色列空軍空襲伊朗報復，首都德黑蘭、大不里士和伊斯法罕等3個伊朗城市周一凌晨傳出爆炸聲。美國總統特朗普在自家社交媒體Truth Social發文表態，指以色列和伊朗必須立即停止交火。

伊軍方隨後宣布「第一波襲擊已結束」，並警告說如果以色列繼續襲擊黎巴嫩，伊朗將恢復空襲。話音未落，即傳出以色列空襲黎巴嫩的消息。


以色列國防軍今日凌晨曾發聲明證實，以色列空軍襲擊了伊朗西部和中部的軍事目標。到了上午，以色列軍方稱，再度監測到從伊朗向以色列發射的一波導彈，相關防禦系統已啟動，以攔截來襲威脅。

相關新聞：中東4月停火以來首次 伊朗發射導彈襲以色列 報復擴大黎巴嫩軍事行動

以色列防空系統較早前攔截伊朗導彈。新華社
以色列防空系統較早前攔截伊朗導彈。新華社
伊朗較早前空襲以色列北部，引發以色列報復。路透社
伊朗較早前空襲以色列北部，引發以色列報復。路透社
特朗普曾力促內塔尼亞胡不要報復伊朗。法新社
特朗普曾力促內塔尼亞胡不要報復伊朗。法新社

據報伊朗德黑蘭、大不里士和伊斯法罕市有多處傳出爆炸聲。伊朗邁赫爾通訊社報道說：「就在剛剛，德黑蘭響起數次爆炸聲。」德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場周邊空域已關閉。

另據半島電視台報道，黎巴嫩首都貝魯特周一亦發生多宗爆炸。

較早前，特朗普曾致電以色列總理內塔尼亞胡，力促他不要報復伊朗。美國總統特朗普在自家社交媒體Truth Social發文表態，指以色列和伊朗必須「立即停止交火」。

伊軍方隨後宣布「第一波襲擊已結束」，並警告說如果以色列繼續襲擊黎巴嫩，伊朗將恢復空襲。然而就在伊朗公在「襲擊結束」的消息後不到幾分鐘，以軍又對黎巴嫩南部發動了空襲。

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