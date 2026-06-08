菲律賓7.8級地震︱日本發海嘯警告 高市早苗：海中人員立即上岸

今日（8日）清晨7時37分，菲律賓群島附近海域發生強烈地震。中國地震台網在震後隨即發出自動測定快訊，初步研判強度約為8.2級。隨後下修為7.8級，震源深度35公里，造成至少1人死亡，4人受傷，並導致多棟建築物倒塌。太平洋海嘯預警中心已緊急向區內多個國家及地區拉響海嘯警報。

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日本首相高市早苗也在X發文，緊急呼籲民眾「切勿靠近海岸。正在海中的人員請立即上岸，並遠離海岸地區。」

日本放送協會報道，日本當局亦向太平洋沿岸地區發出海嘯注意報，當中千葉、靜岡、沖繩本島等地區，均預測有1米高的海嘯。其中沖繩本島、太東島地區、宮古島大約於當地時間10時30分（香港時間11時30分）會出現海嘯。

地震發生後，日本首相高市早苗在社交平台發出警告。

日本沿岸發出海嘯警告。

日本當局向太平洋沿岸地震發出海嘯警告。日本氣象廳

當局呼籲正在海上的民眾立即上岸並遠離岸邊，指潮水會持續快速流動，因此在注意報解除之前，不要進入海中或靠近海岸，預估海平面將出現些許變化，但不會造成危害，部分地區的海嘯高度可能會高於「預測的海嘯高度」。