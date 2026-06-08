菲律賓7.8級地震︱日本發海嘯注意報 18萬1500人接避難指示 娛樂設施暫停

今日（8日）清晨7時37分，菲律賓群島附近海域發生強烈地震。中國地震台網在震後隨即發出自動測定快訊，初步研判強度約為8.2級。隨後下修為7.8級，震源深度35公里，造成至少1人死亡，4人受傷，並導致多棟建築物倒塌。太平洋海嘯預警中心已緊急向區內多個國家及地區拉響海嘯警報。

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日本氣象廳今天上午9時5分針對茨城縣到沖繩縣共10個地區發布海嘯注意報，且18萬1500人已經接獲「避難指示」。多地的娛樂設施與交通已經受到影響。

高市早苗：海中人員立即上岸

首相高市早苗也在X發文，緊急呼籲民眾「切勿靠近海岸。正在海中的人員請立即上岸，並遠離海岸地區。」

日本放送協會報道，日本當局亦向太平洋沿岸地區發出海嘯注意報，當中千葉、靜岡、沖繩本島等地區，均預測有1米高的海嘯。其中沖繩本島、太東島地區、宮古島大約於當地時間10時30分（香港時間11時30分）會出現海嘯。

地震發生後，日本首相高市早苗在社交平台發出警告。

日本沿岸發出海嘯警告。

日本當局向太平洋沿岸地震發出海嘯警告。日本氣象廳

當局呼籲正在海上的民眾立即上岸並遠離岸邊，指潮水會持續快速流動，因此在注意報解除之前，不要進入海中或靠近海岸，預估海平面將出現些許變化，但不會造成危害，部分地區的海嘯高度可能會高於「預測的海嘯高度」。

接獲海嘯注意報而下達避難指示的地區，包含茨城縣、千葉縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、和歌山縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣、沖繩縣，共10個縣、71個市町村，人數共18萬1500人。

日本娛樂設施相繼暫停營業

日媒Sponichi Annex報道，接獲海嘯注意報的地區內，娛樂設施相繼暫停營業。

靜岡縣沼津市水族館Awashima MARINE PARK已經在官網宣布臨時休園；靜岡縣清水站前的觀光詢問處也決定關閉一天；茨城縣大洗地區的大洗水族館已宣布關閉戶外區域，直到海嘯注意報解除。

三重縣鳥羽地區的鳥羽水族館，以及千葉縣館山地區的露營區「富崎館」營業也受到影響。

連結沖繩本島與離島船隻停航

此外，交通也出現影響，在東京都近海的伊豆大島上經營公共巴士與觀光巴士的大島巴士公司表示，「已經暫停使用靠近海岸的巴士站」，並呼籲旅客從其他替代地點搭車。

沖繩旅客船協會指出，受到海嘯注意報影響，連結沖繩本島與離島的船隻等已經取消或暫時停運。