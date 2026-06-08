ChatGPT擬轉型「超級App」 聚焦AI代理谷收入拼上市

英國《金融時報》周日報道，人工智能（AI）巨擘OpenAI正規劃對旗艦產品ChatGPT，進行歷來最大規模的改造，使這款聊天機械人轉型成結合編碼工具與AI代理（AI Agent）功能的「超級應用程式」（超級App），以提升營業額，並為潛在的上市預做準備。此舉反映該公司日益相信AI未來不在於回答問題的聊天機械人，而是為用戶執行任務的AI代理。

英國《金融時報》引述10多名現任及前任員工指出，這項變革是OpenAI更大規模組織重整的一部分，說公司正在調整資源，鎖定高利潤的企業客戶市場，並加強與對手Anthropic的競爭。消息稱，OpenAI準備首次公開招股（IPO）之際，正面臨越來越大壓力，以提高收入並找出盈利之路。

相關更新料數周內推出

這次改版將使OpenAI的編碼（程式開發）產品Codex獲得更多資源與曝光，相關更新預計於未來數周內陸續推出，首先會在ChatGPT的網站與移動App登場。報道並指出，為提高使用率，OpenAI正重新設計ChatGPT介面，導入新的提示與功能，將使用者引導至編碼功能、圖片生成服務，以及如Canva、Booking.com等合作夥伴的服務。



Canva是一個視覺通訊平台，可用於製作簡報、視訊、文件、網站、社交媒體圖像等，每月使用人次超過1.75億。Booking.com則是首屈一指的旅遊平台。大多數Codex用戶皆為付費訂戶，而OpenAI現時的200萬個企業用戶貢獻其營業額約40%，OpenAI預期年底前這一比例將提高到50%。

協助處理工作與生活事務

這波改革也反映出OpenAI內部策略的重要轉變。一名OpenAI高級員工向《金融時報》表示，「Chat已經死了」，顯示公司日益相信，AI的未來不在於回答問題的聊天機械人，而是能替使用者完成任務的AI代理（AI Agent，或譯AI智能體）。負責核心產品與平台業務的索蒂奧（Thibault Sottiaux）表示，公司正朝打造個人AI代理的方向發展，希望使用者無論透過手機、電腦或其他裝置，都能獲得協助處理工作與生活事務的服務。

《金融時報》指出，OpenAI的策略正逐漸向以企業市場為重心的Anthropic靠攏。公司今年已整合ChatGPT、Codex等產品團隊，部分消費者導向計劃則遭擱置，以集中資源拓展企業客戶業務。OpenAI今年稍早表示，ChatGPT每周活躍用戶超過9億，消費者訂戶數則突破5000萬。

路透社上個月曾報道，OpenAI正準備未來數周在美國秘密提交公開招股（IPO）申請。不過，行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）表示，公司並不執着於時間點，會在合適時機上市。

OpenAI早前曾表示，ChatGPT每周活躍用戶超過9億，消費者訂戶數則突破5000萬。