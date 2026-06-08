尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生

一場業餘的尋寶活動，竟然徹底改變了一名英國男子命運。英國68歲退伍軍人凱文明托（Kevin Minto），數年前在英格蘭西南部參加一場金屬探測活動時，無意中在泥土下挖出一枚埋藏地底深處約1,700年的古羅馬時期黃金戒指。這項驚人的發現不僅打破了當地的考古紀錄，更在經歷一場漫長的法律訴訟後，讓他成功獲得一筆豐厚的官方補償獎金，得以一舉還清困擾多年的房屋貸款，人生從此改寫。

偕友攜金屬探測器尋寶 意外掘出高級將領戰車寶石金戒

這宗尋寶故事始於2017年。當時凱文明托任職貨車司機，與好友菲爾科斯特洛（Phil Costello）結伴，前往薩默塞特郡伊明斯特（Ilminster, Somerset）參與一場公開的金屬探測聚會。當天敏托在搜索一處田地時，探測器首先發出陣陣鳴響，他隨即掘出約300枚古老的銅銀合金硬幣。

凱文明托尋獲的1,700年古羅馬時期黃金戒指。SOUTH WEST HERITAGE TRUST

凱文明托因尋獲黃金戒指而獲得豐厚獎金，得以還清房貸改寫人生。

凱文明托自幼便對古羅馬歷史著迷。fb@KevinMinto

然而好戲在後頭，隨着他繼續深入搜查，一枚重達48克、做工精湛的古董戒指赫然出土。這枚後來被命名為「伊明斯特戒指」的文物，歷史可追溯至公元297年的古羅馬統治時期。最令考古學家震驚的是，金戒上鑲嵌着一顆極其罕見、精細雕刻着「勝利女神駕馭雙馬戰車」圖騰的珍貴寶石。專家根據其規格與奢華程度研判，這枚戒指在古代絕非尋常百姓所有，極可能屬於一位古羅馬時期的高級將官。

文物價值不菲 引發主辦方對簿公堂

當凱文明托在掘出金戒後，老實地向活動主辦人通報，沒想到主辦方卻申報自己擁有該批寶藏的所有權，雙方為此隨即陷入了長達數年的漫長法律糾紛。

經過反覆審訊，英國法院最終裁定凱文明托才是該批文物的「合法發現人」。隨後，西南文化遺產基金會（South West Heritage Trust）正式介入，決定以高達7萬8010英鎊（約78.6萬港元）的官方評估價購入整批出土文物，其中單是收購那枚「伊明斯特戒指」的費用，就佔了高達7.5萬英鎊（約75.6萬港元）。凱文明托利用分得的獎金，開心地還清了困擾了他近半生的房貸，從此無債一身輕。

據報，凱文明托自幼便對古羅馬歷史著迷。多年後，他從軍隊退伍並因嚴重的肺部疾病（COPD與哮喘）入院，當時醫生建議他多進行長途步行以鍛煉肺功能，他便決定拿起金屬探測器，前往鄉郊田野一邊散步一邊尋寶，這項愛好不僅讓他保持健康，更成為他排解軍旅後心理壓力的良藥。

考古專家鑑定，凱文明托掘出的金戒指和貨幣，屬於公元3世紀末。當時，羅馬海軍將領卡勞修斯（Carausius）割據不列顛（英格蘭本土）並自立為帝，並建立起富甲天下的寶藏庫。然而在公元293年，他遭到自己的財政大臣阿勒克圖斯（Allectus）刺殺並奪位。三年後，羅馬帝國大軍揮師收復不列顛，阿勒克圖斯戰死，而那批傳說中的寶藏庫便從此人間蒸發。所以凱文明托的發現，被譽為「英國歷史上最偉大的考古發現之一」。