中東4月停火以來首次 伊朗發射導彈襲以色列 報復擴大黎巴嫩軍事行動

中東局勢急速升溫，自從4月停火以來，伊朗首度向以色列北部發動導彈空襲，以報復以色列擴大在黎巴嫩的軍事行動。以色列周日（7日）晚空襲警報大作，以軍稱攔截所有來襲導彈，並警告以方將予以「強力回應」，隨後宣布將加大對黎巴嫩真主黨打擊力度，並關閉加沙地帶重要口岸。伊朗、伊拉克、敘利亞則分別宣布關閉領空。

中東戰爭已進入第100天，4月8日的停火協議已停止伊朗與其敵對國以色列和美國之間的主要敵對行動，但將停火轉化為和解的努力屢屢受阻，伊朗今次襲擊以色列，勢必進一步削弱持久和平的希望。

伊朗發射導彈，劃過以色列北部夜空。美聯社

伊朗發射導彈襲以色列，遭以軍攔截。路透社

以軍攔截伊朗來襲導彈。美聯社

以軍揚言擴大針對黎巴嫩的軍事行動。法新社

以色列北部多地響防空警報

周日晚，以色列北部多個地區拉響防空警報。據以色列國防軍通報，伊朗當晚向以色列發射至少3輪總計10枚導彈，均被以軍攔截。這是美伊停火約2個月來伊朗首次攻擊以色列。伊朗革命衛隊宣稱今次針對以色列的導彈攻擊是「警告」，因為以色列當天較早前攻擊貝魯特南部郊區，威脅若以色列再次侵略，將展開更廣泛的攻擊。

伊朗革命衛隊發聲明說，革命衛隊航空航天部隊用彈道導彈打擊位於以北部的拉馬特戴維空軍基地，旨在回應以色列近期在黎巴嫩南部多地和貝魯特南郊實施軍事行動。該基地是以軍實施相關軍事行動的重要基地之一。

伊朗多次警告：不會容忍侵略黎巴嫩

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊在社交媒體發文說，伊朗此前已多次宣佈，不會容忍違反停火協議以及針對黎巴嫩的侵略行為。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央司令部司令發表聲明同樣表示，如以方進一步升級在黎巴嫩的軍事行動，伊朗將對其實施更強烈的打擊。

伊朗發動攻擊後，以色列媒體引述一名以方官員報道，以色列將予以「強力回應」。

以色列國防軍發言人德弗林周日深夜說，以軍不會允許伊朗方面製造一種新的力量平衡，將繼續在黎巴嫩全境開展行動，並強化針對真主黨的軍事行動。

以色列關閉加沙重要口岸 揚言擴大打擊黎巴嫩

以軍周六凌晨宣佈，以方已實施一系列必要的安全措施，包括關閉進出加沙地帶的凱雷姆沙洛姆口岸和拉法口岸。以軍總參謀長扎米爾表示，以軍一旦接到命令將果斷打擊敵人。以色列媒體報道，敵人指伊朗。

據伊朗民航組織周日深夜宣布，根據最新安全評估結果，伊朗西部空域已暫時關閉，直至另行通知。伊朗首都德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場表示，自周一凌晨起，這座機場所有航班均暫停運行。

伊朗、伊拉克、敘利亞關閉領空

以色列攔截伊朗導彈時，敘利亞首都大馬士革聽到爆炸聲。敘利亞過渡政府民航局隨後宣佈，周六晚11時起臨時關閉敘南部空中走廊，為期12小時，大馬士革國際機場暫停運營。伊拉克民航局7日晚發表聲明說，為防範安全隱患，伊拉克領空將暫時關閉72小時。