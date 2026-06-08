菲律賓7.8級地震︱美國、台灣、印尼等發海嘯警報 日本太平洋沿岸多區或現1米海嘯︱有片

今日（8日）清晨7時37分，菲律賓群島附近海域突然發生規模達8級以上強烈地震。中國地震台網在震後隨即發出自動測定快訊，初步研判強度約為8.2級。隨後下修為7.8級。



地震發生後，包括美國、日本、台灣、印尼等多個國際權威地震監測機構亦錄得今次強震，由於震央位於海域且屬於極淺層地震，太平洋海嘯預警中心已緊急向區內多個國家及地區拉響海嘯警報，促請沿岸居民嚴加防範。



網上流傳多段菲律賓地震時的影片。由於地震發生為清晨時分，有達沃（Davao）市的學生剛返到學校，跑出操場避難，而亦有民眾發現地震，隨即走到街上逃難。而網上亦傳出多張當地建築物倒塌的情況。

地震發生在今日清晨，大範圍地區均能感受到明顯震動。根據德國地球科學研究中心（GFZ）發佈的監測數據，震央位於菲律賓南部棉蘭老島（Mindanao）附近海域，初步錄得強度高達8.2級，震源深度僅為10公里。隨後修正為7.8級地震。

隨後，國家海洋環境預報中心亦發表速報，指今次地震的強度為8.1級，震源深度則約為15公里。雖然各機構的數據略有微調，但均一致研判今次屬於破壞力極強的淺層海上強震。

自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發大規模海嘯，但不會對中國沿岸造成災害性影響。

鑑於強震發生在深海且震級極高，太平洋海嘯預警中心在震後迅速啟動應急機制，並正式對周邊多個地緣區域發布海嘯警報。目前被列入警戒與觀測名單的地區，包括首當其衝的菲律賓、印尼、帛琉、雅浦島、巴布亞新畿內亞以及台灣。

日本呼嘯民眾遠離岸邊

日本放送協會報道，日本當局亦向太平洋沿岸地區發出海嘯注意報，當中千葉、靜岡、沖繩本島等地區，均預測有1米高的海嘯。

日本沿岸發出海嘯警告。

日本當局向太平洋沿岸地震發出海嘯警告。日本氣象廳

當局呼籲正在海上的民眾立即上岸並遠離岸邊，指潮水會持續快速流動，因此在注意報解除之前，不要進入海中或靠近海岸，預估海平面將出現些許變化，但不會造成危害，部分地區的海嘯高度可能會高於「預測的海嘯高度」。