阿爾及利亞驚現漫天赤焰 勁旅十度封王球迷同步放煙火 壯觀畫面一度被誤傳為AI生成

北非國家阿爾及利亞的街頭近日上演了震撼全球視覺的瘋狂慶祝一幕。當地傳統足球勁旅「阿爾及爾莫羅迪亞」（MC Alger）於國內甲組聯賽中強勢奪冠，寫下球會歷史上第10度封王的輝煌紀錄，大批情緒高漲的死忠球迷在官方頒發冠軍獎盃前夕，於首都阿爾及爾多個社區發起史詩級的同步慶祝行動。市內無數屋頂與街道幾乎在同一秒鐘升起漫天紅綠色煙火，將整座城市瞬間籠罩在璀璨的赤色火海之中。由於現場畫面過於整齊且震撼，相關片段在網絡瘋傳後，甚至令不少外國網民一度質疑是人工智能（AI）虛構出來的特效畫面。

十度登頂觸發全城狂歡 白色之城一夜染成球會代表色

這場被譽為「地表最強煙火騷」的盛況發生於6月4日晚上。素來有「白色之城」美譽、以大量白色法式建築聞名的阿爾及爾，當晚徹底顛覆了白天的寧靜。隨着裁判終場哨聲響起，宣告 MC Alger 成功捧走球隊歷史上的第10座阿爾及利亞甲組聯賽冠軍獎盃，全城球迷的壓抑熱情瞬間引爆。

從網上流傳的多條高空航拍片段可見，在黑夜之中，不論是高聳的住宅區屋頂還是狹窄的街道巷弄，幾乎在同一時刻亮起刺眼的強光。無數紅綠雙色的煙火與信號彈沿著市區建築物鱗次櫛比地蔓延，火光最後在天際線連成一片，場面猶如一場經過精密電腦編程的大型燈光匯演，極具視覺衝擊力。

極致整齊畫面引發全球熱議 外國網民驚嘆足球狂熱

這段令人難以置信的慶祝影片隨即在 Threads、X等國際社交平台上掀起病毒式傳播。由於多個區域的球迷在燃放時機上配合得天衣無縫，成千上萬的火光在同一個鏡頭內同時爆發，反而令不少未經歷過北非體育狂熱的西方網民產生懷疑。有網民留言驚嘆「畫面整齊得令人害怕」，亦有人直言「第一眼看過去，我還以為是最新推出的 AI 生成影片，沒想到現實竟然比科技還要超現實」。

作為阿爾及利亞歷史最悠久且最具號召力的傳統豪門之一，MC Alger 今次的十冠里程碑無疑是該國近年最重大的體育盛事。雖然正式的頒獎儀式尚未舉行，但這場由數萬名擁躉自發組織、將整座城市染成血紅色的熱血慶典，無疑已率先向全世界展示了北非球迷對足球那份近乎信仰般的瘋狂熱愛。