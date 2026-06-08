伊朗局勢｜特朗普：距達成協議「非常近」 或與伊朗合作銷毀濃縮鈾

美國總統特朗普周日（7日）接受媒體訪問表示，美國與伊朗距離達成和平協議的進程「已經非常接近」，並首度提出雙方可在短期停火後，合作回收並銷毀伊朗境內的高濃縮鈾。然而，特朗普態度依然強硬，強調在正式簽署協議前，華府絕不會解除任何經濟制裁或解凍伊朗資產。對此，伊朗方面寸步不讓，除了強烈要求美方立即停止制裁並歸還數十億美元外，更警告美以兩國在區內的軍事基地已成為伊方的「合法打擊目標」，局勢依舊暗湧激盪。

特朗普：停火協議不必納入黎巴嫩因素

美國全國廣播公司（NBC）於周日（7日）播出的專訪中，特朗普闡述了華府對美伊談判的最新底線。他稱，雙方的談判已取得顯著進展，但他要求德黑蘭政府必須在放棄核計劃上作出更實質的讓步。除了現有的禁止「研發」核武器條款外，特朗普堅持在未來的正式協議中，必須增設一項全面禁止伊朗「購買、採購或獲取」核武的嚴格限制。他指稱，伊朗軍方代表起初對此項新增要求「有一點抵觸」，但最終已不再反對。

美國總統特朗普周日（7日）接受媒體訪問表示，美國與伊朗距離達成和平協議的進程「已經非常接近」。美聯社

伊朗回應指，美國若想推動談判，必須先展現誠意。美聯社

特朗普指，現階段的短期停火協議並未強制要求必須將黎巴嫩局勢一併納入。美聯社

在具體的無核化方案上，特朗普說，若雙方順利達成停火協議，美方願意與伊朗展開合作，共同回收並銷毀其現存的高濃縮鈾。不過他隨即放下狠話，表明不會在協議落實前給予伊朗任何實質甜頭，更不會提前解除資產凍結。特朗普揚言，若伊朗在談判中未能展現誠意，美國將毫不猶豫地進一步削弱伊朗的軍事防衛實力，甚至不排除運用「太空軍」的尖端監測能力，全天候追蹤其核活動，直至美軍有能力自行收繳核材料為止。

此外，他亦表明，現階段的短期停火協議並未強制要求必須將黎巴嫩局勢一併納入。

針對特朗普在訪問中的強硬表態，伊朗政府亦迅速透過官方渠道作出針鋒相對的回應。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）的聲明指出，德黑蘭的立場始終如一，美國若想推動談判，必須先展現誠意，停止一切無理的單邊制裁措施，並立即要求有關方面解凍伊朗存放在海外銀行、涉及數十億美元的國家資產。

與此同時，針對近期美軍在霍爾木茲海峽一帶的軍事部署，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出嚴厲警告。他公開譴責美軍近期對伊朗實施的海上封鎖行為，以及美國在背後對以色列「開綠燈」放任其軍事擴張的舉動。卡利巴夫強調，美以政權在整個中東地區內的軍事基地和核心資產，目前均已被德黑蘭視為「合法打擊目標」。他直言，伊朗武裝力量已經做好一如既往的防禦與反擊準備，隨時可以奉命出擊。