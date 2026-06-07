黃仁勳訪韓｜會NCsoft代表送頂級顯卡 韓職棒開球禮投球險中斗山會長惹笑全場

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳，今日（7日）下午展開其訪韓行程的重頭戲。他先於下午現身首爾一間網吧，與韓國遊戲巨頭NCsoft代表金澤辰會面並大方送出簽名版「RTX 5090」顯示卡；隨後轉往首爾蠶室棒球場，首度為韓國職棒（KBO）斗山熊隊擔任開球嘉賓。雖然他投出一記大幅偏高的「近身壞球」，險些直擊擔任擊球手的斗山集團會長朴正元，但他隨即以招牌笑容化解尷尬，贏得全場球迷熱烈掌聲。

穿「93號」球衣投球差點「爆頭」斗山會長

身為資深棒球迷的黃仁勳，繼過去在美國職棒大聯盟（MLB）及台灣中華職棒大巨蛋開球後，今日首度登上南韓職棒的投手丘。他穿上印有背號「93」的斗山熊隊球衣登場，象徵輝達於1993年創立的年份。是次開球儀式陣容鼎盛，除了由黃仁勳擔任投手外，斗山集團會長朴正元亦親自披甲擔任打擊者。

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開球前，黃仁勳先以英文向全場球迷致意，表示十分榮幸受邀，並期盼未來在科技與晶片領域能有更多合作，最後更高喊「Go Korea」展現友好情誼。

隨後進行投球時，黃仁勳出手後球路稍稍偏高，直接往擊球手朴正元的頭頂方向飛去，朴正元見狀配合地作象徵性揮棒。面對這記驚險的「近身球」，黃仁勳略顯尷尬，但隨即以招牌的燦爛笑容回應，輕鬆幽默的態度瞬間融化現場緊繃氣氛，全場萬名球迷隨即報以雷鳴般的掌聲與歡呼。

網吧晤NCsoft代表豪送RTX 5090

在前往球場前，黃仁勳今日的商業行程同樣精彩。他在下午約1時50分突襲造訪首爾新論峴站附近的「Portal PC房」（網吧），與NCsoft代表金澤辰會面，並與現場玩家打成一片。

黃仁勳一進店便展現十足親和力，興奮向場內大喊：「誰喜歡《AION 2》？」、「誰喜歡RTX？」、「誰喜歡澤辰？」引來全場玩家高聲歡呼。他更當場在輝達最新旗艦級顯示卡「GeForce RTX 5090」上親筆簽名，並將其慷慨贈予現場幸運玩家。該名玩家隨後透露，自己最期待的正是導入了輝達最新DLSS技術的NCsoft新作《AION 2》。

黃仁勳自本月4日抵韓後行程滿檔，除了與《英雄聯盟》電競傳奇選手「Faker」李相赫會面，以及與SK、LG和NAVER等科技巨頭進行「五花肉燒肉會談」外，今日也與遊戲大廠Krafton董事長張炳圭會面，共商「實體AI」與晶片供應合作。明日（8日），NCsoft旗下AI子公司亦將出席由輝達主辦的非公開新創座談會，進一步深化雙方合作。