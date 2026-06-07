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日本TOEIC作弊案︱中國留學生替他人冒考7次 被判囚緩刑五年

即時國際
更新時間：16:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-07 HKT

留學日本中國研究生王立坤因先後七次冒名頂替他人參加托業（TOEIC）英語水平考試，日前被日本法院判刑。

日本放送協會（NHK）報道，現年28歲的京都大學中國研究生王立坤被控於2024年至2025年期間，7次在東京的托業試場冒名頂替他人參加考試。東京地方法院於周五（5日）對案件作出宣判。王立坤「偽造有印私文書」等罪名成立，判囚三年，緩刑五年。

法官予自新機會

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在審訊過程中，王立坤承認被起訴的犯罪事實。檢方之前曾向法院要求判處其囚四年半。東京地方法院法官在判決書中指出，被告多次冒名頂替他人應試的行為，嚴重損害相關考試的公平性與社會可信度。

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法官強調，被告在該宗涉嫌有計劃、有組織的犯罪活動中負責實際作案，扮演了不容忽視的重要角色，其刑事責任相當重大。法院在綜合考慮案情後指出，被告極有可能在該犯罪團伙中處於從屬及被支配的位置，量刑時應以此前提為基礎。因此，法官最終決定對其判處緩刑，予以自新機會。

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