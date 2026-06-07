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日本今辦境內最大實彈演習 首公開長程導彈裝置

即時國際
更新時間：15:45 2026-06-07 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-07 HKT

日本陸上自衛隊於今日在靜岡縣東富士演習場，舉行國內最大規模的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。是次年度演習中，日本於今年三月部署在富士駐屯地的長程導彈「25式高速滑空彈」發射車首度對外公開亮相，成為全場關注的焦點。

共同社及日本富士電視台報道，「25式高速滑空彈」前身為「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP），是日本政府為獲得「反擊能力」（即攻擊敵方基地能力）而引進的長程武器。此款導彈射程達數百公里，並具備以不規則軌道飛行的能力。

模擬擊落無人機

在今日的演習中，該款新型導彈發射車首度公開亮相，其身影亦被捕捉並呈現在會場的演習螢幕上，不過演習期間並未進行實際射擊。

鑑於烏克蘭及中東衝突中突顯無人機的重要性，今次演習亦特別增設反無人機演練。在防衛大臣小泉進次郎的現場視察下，自衛隊員使用配備自動瞄準功能的步槍，成功擊落模擬來襲的無人機。演習內容還包括接連砲轟假想目標，並清除壕溝中的假想敵。

演習用近70噸炸藥

今年四月大分縣日出生台演習場發生爆炸事故，導致三死一傷。原本參與訓練的「10式坦克」並未出席本次演習，改由舊式的「90式坦克」代替，並發射不具爆炸性的演習用炮彈，以確保安全。

本次演習共分為日間與夜間兩部分進行，動員約三千名兵力，出動約五十輛坦克及裝甲車，以及約五十門榴彈砲等火砲，兩場演習總計消耗近70噸彈藥。
 

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