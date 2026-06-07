過度旅遊︱荷蘭阿姆斯特丹旅遊稅明年擬升至16% 最終目標20%

公眾對「過度旅遊」（Overtourism）問題的關注度日益提高，各國地方政府紛紛推出相應措施，以期在本地居民的生活品質與旅客的觀光體驗之間取得平衡。據《荷蘭新聞》（Dutch News）報道，荷蘭首都阿姆斯特丹市政府正計劃於明年將旅遊稅由現行的12.5%調升至16%，隨後計劃每年逐步調高1個百分點，最終目標是達到20%。

阿姆斯特丹上一次調整旅遊稅是在2024年，當時將稅率大幅提升至12.5%，這一數字已使該市成為全球旅遊稅第四高的城市。

2024年將稅率調高至12.5%

根據阿姆斯特丹市議會的估算，若明年順利將旅遊稅調升至16%，預計將為城市帶來每年約6000萬歐元（約5.4億港元）的額外財政收入；而隨著稅率逐步遞增，預計到了2030年，該項收入將增加至每年7500萬歐元（約6.7億港元）。官方強調，這筆稅收將全數用於負擔城市在管理、維護、執法及公共建設上的龐大成本，旨在確保旅客能為城市基礎設施做出公平的貢獻。

報道進一步指出，由於許多當地居民認為，大量湧入的低價一日遊旅行團帶來了諸多社會及環境問題，阿姆斯特丹政府目前也正在研擬新規，計劃向這類未在市內投宿的一日遊旅客徵收新稅。

要求旅客作出公平貢獻

雖然市議會曾自行設定目標，希望將每年的過夜遊客控制在2000萬人次以內，但過去幾年均未能成功達標。近年來，由民間發起的倡議活動「阿姆斯特丹有選擇」正透過聯署及法律訴訟等方式向政府持續施壓，強烈呼籲當局正視並解決「過度旅遊」所帶來的長遠影響。