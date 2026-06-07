百慕達三角失蹤之謎真相？ 專家：火山磁性岩石擾亂指南針

「百慕達三角」失蹤之謎流傳數十年，無數船隻或飛機稱曾在該區域失蹤，未能有合理解釋。近日播出的紀錄片《百慕達三角之謎》中，礦產勘探專家尼克·哈欽斯（Nick Hutchings）提出一項顛覆性觀點，指出該海域頻發的神秘導航異常與失蹤案，並非超自然力量所致，而是與深藏於海底的火山磁性岩石有關。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，長期以來，百慕達三角一直與飛機失靈、船隻人間蒸發等離奇事件掛鉤，甚至延伸出外星人綁架或巨大水下漩渦等陰謀論。然而，哈欽斯指出，答案其實藏於海床之下。地質學分析顯示，百慕達群島的本質是一座約三千萬年前活躍、如今已被侵蝕並淹沒在海平面之下的巨大水下火山。

磁鐵礦影響指南針運作

哈欽斯發現，該處的岩石含有極高濃度的「磁鐵礦」，這是地球上磁性最強的天然礦物。哈欽斯在紀錄片中進行了現場實驗：當他將一個普通指南針移近含有磁鐵礦的火山岩樣本時，原本指向北方的指針瞬間失去控制，開始瘋狂旋轉與劇烈抖動，直觀地證實強烈磁場能瞬間摧毀傳統導航儀器。



現代全球定位系統（GPS）普及前，航海家幾乎完全依賴指南針判別方向。哈欽斯認為，當古代船隻經過百慕達時，這種強烈的磁場干擾會令船員瞬間失去方向感。在茫茫大海中，導航只要偏離數度，就足以令船隻在長途航行中偏離航線數百公里，最終導致燃料耗盡或觸礁沉沒。



業內分析人士指出，火山磁性岩石論為百慕達之謎提供扎實的地質學視角，科學地解釋了「導航失靈」的歷史報告。不過，這推論未能完全解釋所有失蹤案，因為部分飛機與船隻會在雷達上瞬間消失且不留任何殘骸，至今仍是個謎團。

