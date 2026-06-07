Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百慕達三角失蹤之謎真相？ 專家：火山磁性岩石擾亂指南針

即時國際
更新時間：14:05 2026-06-07 HKT
發佈時間：14:05 2026-06-07 HKT

「百慕達三角」失蹤之謎流傳數十年，無數船隻或飛機稱曾在該區域失蹤，未能有合理解釋。近日播出的紀錄片《百慕達三角之謎》中，礦產勘探專家尼克·哈欽斯（Nick Hutchings）提出一項顛覆性觀點，指出該海域頻發的神秘導航異常與失蹤案，並非超自然力量所致，而是與深藏於海底的火山磁性岩石有關。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，長期以來，百慕達三角一直與飛機失靈、船隻人間蒸發等離奇事件掛鉤，甚至延伸出外星人綁架或巨大水下漩渦等陰謀論。然而，哈欽斯指出，答案其實藏於海床之下。地質學分析顯示，百慕達群島的本質是一座約三千萬年前活躍、如今已被侵蝕並淹沒在海平面之下的巨大水下火山。

磁鐵礦影響指南針運作

哈欽斯發現，該處的岩石含有極高濃度的「磁鐵礦」，這是地球上磁性最強的天然礦物。哈欽斯在紀錄片中進行了現場實驗：當他將一個普通指南針移近含有磁鐵礦的火山岩樣本時，原本指向北方的指針瞬間失去控制，開始瘋狂旋轉與劇烈抖動，直觀地證實強烈磁場能瞬間摧毀傳統導航儀器。

現代全球定位系統（GPS）普及前，航海家幾乎完全依賴指南針判別方向。哈欽斯認為，當古代船隻經過百慕達時，這種強烈的磁場干擾會令船員瞬間失去方向感。在茫茫大海中，導航只要偏離數度，就足以令船隻在長途航行中偏離航線數百公里，最終導致燃料耗盡或觸礁沉沒。

業內分析人士指出，火山磁性岩石論為百慕達之謎提供扎實的地質學視角，科學地解釋了「導航失靈」的歷史報告。不過，這推論未能完全解釋所有失蹤案，因為部分飛機與船隻會在雷達上瞬間消失且不留任何殘骸，至今仍是個謎團。
 

最Hit
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
影視圈
5小時前
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
22小時前
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
即時國際
7小時前
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
影視圈
4小時前
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
奇聞趣事
7小時前
英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先
英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先
海外置業
8小時前
00:08
暴雨下多區驚現水舞間 荃灣及會展站行人天橋天花燈罅噴水 網民憂觸電
突發
8小時前
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
影視圈
20小時前
觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來
觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來
飲食
5小時前