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前CIA高官竊取公款罪細節曝光 虛構機密計劃藉機「篤數」供個人使用

即時國際
更新時間：12:52 2026-06-07 HKT
發佈時間：12:52 2026-06-07 HKT

一名美國中情局（CIA）前官員，早前被指控在家中藏有價值超過4000萬美元（約3.12億港元）金條。更多案件詳情曝光，其涉嫌虛構一項高度機密的間諜計劃，藉此挪用數百萬元公款供個人使用。

《華盛頓郵報》引述知情人士報道，已被逮捕的拉什（David J. Rush）上月被控一項竊取公款罪。他涉嫌設立一項所謂「特別准入計劃」（Special Access Program，SAP），這類項目通常用於最機密的情報行動，即使擁有最高安全許可的人員，若未獲特別授權，也無法接觸相關內容。

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知情人士表示，拉什將兩名同事納入這項虛假的機密計劃，使他們可能在不知情下成為共犯，也因此無法向其他人透露相關情況。他還說服其中一人，透過一份同樣屬於虛構的政府合約，向該計劃轉移數百萬元。

有重大潛逃風險被拒保釋

拉什曾在CIA科技局工作，目前未對指控認罪。聯邦法院5日在維州舉行拘留聆訊，法官認定他有重大潛逃風險，下令繼續羈押候審。

知情人士又稱，拉什虛構的計劃涉及「政府延續運作」（continuity of government）項目，即確保美國政府在核戰、天災或其他重大災難下仍可運作的機制。拉什涉嫌利用這項虛假計劃與假合約，說服一間國防承包商大量購買黃金。

多名前官員亦透露，拉什本身還參與美國最敏感的情報收集項目之一。該項目機密程度極高，只有極少數情報官員與國會議員知情。

說服國防承包商買黃金

FBI於5月18日突擊搜查拉什住所，查獲303根金條，價值約4000萬元，另有200萬元（約1560萬港元）現金及35隻名錶。

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公開庭訊中，聯邦檢察官形容拉什是「操控高手」，指他向同事謊報個人背景，也向鄰居謊稱自己曾是海軍飛行員。檢方認為他「完全有能力且願意規避規則」，屬嚴重潛逃風險。法官最終裁定，拉什具備逃亡的「能力、資源與動機」，因此不准保釋。

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