稀土之戰︱中國限制出口鎢歸零 日本菜刀加價6成

中日關係持續陷僵，北京對日本實施稀土出口限制，其中稀土鎢（Tungsten）對汽車等製造業非常重要，措施讓日本業界陷入生產困境。



共同社、《朝日新聞》近日報道，日本住友電氣工業（Sumitomo Electric Industries）社長井上治在5月的記者會上坦言：「從中國的採購已經完全停止。」根據中國海關總署資料，今年2月至4月期間，碳化鎢與鎢粉對日本的出口量均為零。

3成原料依賴中國出口

住友電工生產用於汽車及飛機加工的工具，過去約30%原料依賴中國供應。公司正改從美國採購替代，但考量成本增加，產品價格最高已調高6成。此外，三菱材料公司從6月起的訂單，將使用鎢製成的超硬材料價格調高至原來的3倍以上。



稀土價格上升問題亦影響日常生活用品。位於岐阜縣關市、著名超硬合金菜刀「KISEKI:」（奇蹟）製造商福田刃物工業，也宣布自6月起的預購訂單加價。「KISEKI:」是日本首款實現量產的超硬合金菜刀。

負責開發的福田刃物工業董事福田惠介表示，受到中國管制出口的影響，用於菜刀原料鎢精煉及成型的中間原料價格，在今年春天已較去年1月暴漲約10倍，故公司三德刀無奈由原本的3萬4650日圓（約1700港元）提高至4萬9500日圓(約2700港元)。