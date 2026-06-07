世界盃2026︱美國洛杉磯賽場員工要求加薪 工會決議容許賽時罷工

由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦的2026年國際足協（FIFA）世界盃決賽週即將於6月11日至7月19日展開，然而作為協辦場地之一的美國洛杉磯索菲體育場（SoFi Stadium）卻面臨罷工危機。代表該場館約2000名餐飲工人的「Unite Here Local 11」工會於週六（6日）以高達96%的壓倒性贊成票通過罷工決議，意味著工會成員獲授權可在任何時候發起停工。

該工會代表體育場內的廚師、洗碗工及調酒師等一眾員工。工會此次行動的核心訴求除了爭取提高薪金外，更要求資方確保聯邦移民官員不得進入場館。工會明確表示，若美國移民與海關執法局（ICE）人員在世界盃賽事期間進入索菲體育場，並因而引發「對場館安全的合理恐懼」，應允許工人即時罷工。

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事實上，美國移民與海關執法局近年頻繁於包括洛杉磯在內的全國多個城市展開突擊行動，其多次採取的暴力執法手段曾遭受人權組織的強烈譴責，並在美國社會引發廣泛抗議。在此次世界盃中，體育場工作人員必須向國際足協提交個人資料以申領工作證，不少員工深切擔憂相關數據會被轉交予移民與海關執法局。

耗資逾50億美元、於2020年落成的索菲體育場是全球造價最昂貴的體育場館。在即將舉行的世界盃中，該場館預計將承辦八場賽事，首場比賽已定於本週五（12日）上演。

雙方新一輪的談判定於週一（8日）舉行。工會代表已向資方發出強硬警告，指出如果被迫發起罷工，屆時那些售價高達10萬美元（約78萬港元）的國際足協貴賓包廂，將只能向賓客提供瓶裝水與多力多滋（Doritos）玉米脆片。