南韓地方選舉67投票站缺選票 萬人集會怒喊重選

南韓本月3日舉行第9屆地方選舉及國會議員補選投票，豈料發生投票站缺選票亂象，引發選民怒火。昨日最少有萬名民眾在首爾SK奧運手球體育館示威，有人更提出重選要求。

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路透社、韓聯社、韓國《中央日報》、韓國非政府組織新聞網（NGO News）等報道，首爾SK奧運手球體育館上周三（3日）設置點票中心，已連續2天有大批激憤保守派民眾與網紅聚集。昨日中午過後，現場大約2000人抗議；至當地時間昨日傍晚5時30分，現場多達1萬人。他們揮舞國旗、高唱國歌，還有人大喊「重新選舉」。

南韓中選會統計，全國1.43萬投票站，竟有67處發生選票不足的問題，其中22處甚至暫停投票。由於事件讓部分合格選民無法投票，中選會主委盧泰岳（Roh Tae-ak）、秘書長許哲勳（Heo Cheol-hoon）已辭職下台。