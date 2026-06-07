遊日注意｜東京澀谷今月起嚴打亂拋垃圾 違例當場罰二千日圓 棄紙屑亦中招

前往東京旅遊的港人要注意了，未來在繁華街頭隨手丟棄垃圾，代價將相當高昂。日本潮流地標東京澀谷區為應對近年屢創新高的國際訪日旅客量，以及隨之而來的街道環境衞生惡化問題，日前正式實施嚴厲市政新法規。自6月1日起，當地政府派出多達60名巡邏員組成執法鐵軍，每日在熙來攘往的十字路口及商圈進行全天候高密度巡查，凡被發現亂拋垃圾者，將不再獲口頭警告，而是即場開出2,000日圓（約折合98港元）的定額罰款通知單，新規實施僅僅數天，已有數十名海內外「垃圾蟲」當場中招受罰。

通曉多國語言巡邏員全城戒備 旅客隨手丟紙屑三分鐘內遭檢控

這場由地方政府主導的鐵腕整頓行動，在剛過去的幾天內已掀起全城關注。據外媒《紐約時報》直擊報導，新法規上路的首幾天，執法現場可謂雷厲風行。在人潮如鯽的澀谷街頭，一名毫不知情的海外旅客僅僅只是隨手將一張小紙片扔在地上，早已在旁高度戒備的市政巡邏員便如同鷹眼般鎖定目標，立刻上前將其截停。

執法人員隨即熟練地拿出檢控通知書以及隨身攜帶的電子繳費終端機，向該名愕然的遊客宣讀違例事項並處以罰款。雖然同行的友人見狀在一旁無奈哄笑，但該名苦主也只能搖頭苦笑，隨即掏出錢包現場付款，整個執法與繳費過程在短短三分鐘內便高效完成。

口號「亂拋垃圾即失現金」 支援信用卡及電子錢包

澀谷區政府今次打擊違例棄置廢物的決心極大，更特別擬定了既幽默又具警示性的官方口號：「假如你亂拋垃圾，你就要失去現金」（If you throw trash, you lose cash）。為了打破語言隔閡並防止外地旅客以「聽不懂」為由推諉，這支60人的巡邏大軍中，特別編入了10多名精通多國語言的專業執法人員，專門負責應對外國遊客。

為了方便受罰者即時繳交罰款，巡邏隊配備了極為完善的流動支付系統。被檢控的人士除了可以使用現金外，還能選擇以主流信用卡、日本本土交通卡（如 Suica、Pasmo），甚至是各種主流的二維碼（QR Code）及手機流動支付應用程式即時結帳。

執法首三天共揪出三十四人 官方盼長遠糾正旅客劣行

根據澀谷區政府公佈的最新官方數據，新法令推行的首日，巡邏隊在街頭共當場抓獲10名違規者；次日戰果擴大，成功檢控15人；來到第三天亦有9人落網，三天內累計已糾出34名違例分子。

負責主導今次全區打擊亂拋垃圾行動的澀谷區高層官員向媒體表示，隨着日本觀光業全面復甦，大批旅客湧入雖然帶來經濟效益，但也給社區環境帶來沉重負擔。他強調，強硬執法並非為了增加庫房收入，而是希望透過實施即場罰款這種具阻嚇性的經濟手段，長遠能促使海內外旅客徹底改變在公共場所隨手拋棄垃圾的劣行，共同維護東京的國際大都市形象。