伊朗局勢｜美軍發布襲擊伊朗雷達站影片 科威特巴林基地遭轟炸報復

美伊雙方再度交火。美軍中央司令部稱，美軍周五擊落伊朗4架向霍爾木茲海峽派出的攻擊無人機，隨後空襲伊朗戈魯克地區和格什姆島的沿海雷達站，稱此舉為防禦行動。科威特及巴林隨後響起空襲警報，科威特證實該國防空系統攔截敵方來襲導彈和無人機。

科威特巴林受波及

據悉伊朗向科威特及巴林發射了7枚彈道導彈，伊朗伊斯蘭革命衛隊其後證實，對位於科威特的2座美軍基地及位於巴林的美國海軍第5艦隊的重要設施發射導彈。



美軍中央司令部在聲明中說，伊朗當日先派出4架無人機飛向霍爾木茲海峽，威脅區內海上交通安全，美軍將其擊落，稱懷疑這些無人機的目標可能是通過當地水域的商船，或在周圍地區活動的美軍部隊。中央司令部並證實，空襲伊朗南部戈魯克地區和格什姆島的多座雷達設施，中央司令部更在社交平台發布多支轟炸行動的影片，只見雷達設施被炸後冒出大量黑煙。

數小時後，伊朗向美軍駐科威特及巴林的基地發射7枚彈道導彈，兩地響起防空警報。據悉其中6枚被美軍攔截，其餘一枚未射中目標。

另外，伊朗最高領袖顧問雷扎伊周五接受採訪問時稱，美伊之間的和平協議談判陷入僵局。雷扎伊強調，談判能否成功將取決於特朗普政府是否同意解凍伊朗240億美元的資產。雷扎伊將解凍伊朗資產描述為建立信任的舉措。在他看來，特朗普政府若解凍這筆資金，將為伊朗和美國的未來「開啟新的篇章」。

美總統特朗普周五表示，將迅速結束對伊朗的戰事，從而消除導致物價高企的一個重要因素。他又指伊朗剩下22%的導彈，並指德黑蘭最終「別無選擇」，只能與美國達成協議。